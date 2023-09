Albenga, il Partito Democratico: “L’amministrazione Tomatis è davvero al servizio della città”

Albenga. “L’amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Tomatis, al netto delle solite e stucchevoli polemiche strumentali, sta dimostrando sempre di piú come una visione chiara possa cambiare il volto di una cittá a giovamento della cittadinanza”. Lo fa sapere, in una nota, il Partito Democratico di Albenga.

“La presentazione al teatro San Carlo del masterplan di Vadino – spiegano -, progetto fantastico e innovativo, è l’esempio di come la lungimiranza e il confronto civile risultino centrali nel lavoro dell’amministrazione. Il teatro pieno è stato il simbolo dell’alleanza solida tra cittá e amministratori. Ma la squadra capitanata da Tomatis non si ferma mai all’aleatorio e alle parole e allora ecco che sta andando avanti il piano asfalti con la sistemazione del controviale di Piazza del Popolo in testa, il restyling mirato di alcune zone anche periferiche come la piazza di Lusignano e la pulizia dei rii e canali che tanto danno possono provocare se non manutenuti a dovere”.

“In ultimo, ma non sicuramente per importanza, ci preme sottolineare come siano terminati i lavori di approntamento dell’asilo nido alle scuole Carenda: un servizio indispensabile alla cittadinanza, ma anche la dimostrazione di come giunta, assessori e consiglieri guardino al futuro e al bene dei suoi cittadini fin dalla più tenera etá! E tutto questo al netto delle polemiche e dei goffi tentativi di bloccare i lavori perpetrati da una minoranza in malafede priva di argomenti e proposte”, concludono.