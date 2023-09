Albenga. Ad accompagnare Bruno Capparelli nel suo ultimo viaggio una folla di amici, clienti affezionati che da oltre 40 anni hanno reso il suo salone di barbiere anche un punto di riferimento.

La città intera si è raccolta nella chiesa del Sacro Cuore per salutarlo e dare conforto alla sua famiglia. Talmente tante persone rimaste fuori dalla casa del Signore che si è reso necessario regolare il traffico in via Trieste con la presenza della polizia locale e dei carabinieri.

Ad officiare la cerimonia funebre Don Pablo: “Non credo che Bruno sapesse a che ora il Signore avrebbe bussato alla sua porta. Guardate quanta gente c’è qui, per quello che ha seminato al servizio di tanti, tagliando i capelli in modo gentile, sempre sereno. Anche se non era pronto era pronto per quello che aveva seminato. Tanta gente qui e se fosse stato il pomeriggio ancora di più sarebbero stati presenti”.

“Ha tagliato i capelli anche a me, era lì per gli altri con gentilezza, ascolto e comprensione. Era un confessore laico che ha ascoltato tutti. Tanta gente lo ricorderà non per come ha saputo tagliare i capelli ma per come era come persona. Nessuno si aspettava di accompagnare Bruno qua. Quando mi ha chiamato Franco delle pompe funebri e mi ha detto che si trattava di Bruno mi sono sentito raggelare, ma non tutto finisce qui in questa bara. Ha chiuso gli occhi qua ma li ha riaperti nell’ eternità”.

“Ricordiamolo semplicemente così come un uomo gentile, lui continuerà ad esserci”.