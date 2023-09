Albenga, Distilo firma il decreto e dichiara piazza San Michele sala consiliare: “Chi vuole protestare resti a casa”

Albenga. Tensione alle stelle ad Albenga, dove, a poco più di 24 ore dal suono della campanella che segnerà l’inizio del consiglio comunale straordinario convocato per discutere sull’arrivo dei migranti presso l’ex Anfi di Vadino, arriva un altro (l’ennesimo) colpo di scena.

In mattinata, infatti, il presidente del consiglio comunale ingauno Diego Distilo ha firmato il decreto che dichiara piazza San Michele sala consiliare: “Non stiamo organizzando una manifestazione, ma una semplice forma di democrazia partecipata – spiega Distilo ai microfoni di IVG -. Non ammetterò nessuna forma di protesta, come cori o grida, anche perché quella di domani sarà una normale seduta consiliare e chi vorrà partecipare dovrà rispettare le regole”.

Cadute nel vuoto le richieste della maggioranza, che nel pomeriggio aveva invitato il presidente del parlamentino albenganese a convocare la seduta nella sala consiliare: “Spero che i consiglieri di maggioranza decidano di presenziare – precisa Distilo -. Ripeto, non sarà una manifestazione contro nessuno, ma un semplice modo per permettere a più cittadini di poter ascoltare, a prescindere dalle loro posizioni”.

Inutile dire che quello di domani sarà, inevitabilmente, un consiglio comunale particolare. La piazza, per quanto dichiarata formalmente sala consiliare tramite decreto del presidente, resta sempre una piazza e per questo le misure di sicurezza non potranno che essere rafforzate: “Saranno presenti le forze dell’ordine per garantire lo svolgimento in piena sicurezza di questa forma di democrazia – conclude Distilo -. Se qualcuno verrà in piazza con intenzioni diverse dal semplice ascolto, verrà fatto allontanare e se sarà necessario sospenderò la seduta”.

Distilo in questo modo sembra voler rispondere alle parole della maggioranza, che sempre nel pomeriggio aveva comunicato l’intenzione di non partecipare al consiglio comunale in piazza “senza i requisiti di sicurezza necessari”. Oltre agli agenti della polizia locale, la seduta di domani sarà presidiata anche dagli agenti della polizia di Stato.

La richiesta di convocazione del consiglio comunale straordinario era stata sottoscritta nelle scorse settimane dai consiglieri di minoranza Eraldo Ciangherotti (Forza Italia) e Cristina Porro (Lega) per discutere dell’arrivo di alcuni migranti presso l’ex Anfi di Vadino. Il sindaco Riccardo Tomatis aveva quindi chiesto al Prefetto di Savona “un chiarimento rispetto ad una pratica mai accaduta” (ovvero la convocazione del consiglio in piazza e non nella sede storica). Il parere del Prefetto era stato accolto con favore del primo cittadino, ma il presidente Distilo aveva tirato dritto, confermando la volontà di svolgere la seduta in piazza San Michele.

Questa mattina l’atto (difficile a questo punto dire se sarà l’ultimo) del presidente del consiglio comunale ingauno che di fatto sembra non lasciare più spazio a interpretazioni. Il momento “della verità” è atteso per domani alle 20.30… in piazza San Michele.