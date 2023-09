Albenga, Ciangherotti attacca il Pd: “Folla oceanica in sede? Una disperata ricerca di simpatizzanti”

Albenga. “È una folla incontenibile quella che ogni giorno percorre via Roma ad Albenga con il desiderio di raggiungere la nuova sede del circolo del Partito Democratico. In realtà, simpatizzanti e passanti vengono chiamati a raccolta sui giornali direttamente dai democratici ingauni con l’obiettivo di animare una sede che si sente sola come la famosa particella di sodio della pubblicità dell’acqua”. Lo dichiara il consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia albenganese Eraldo Ciangherotti.

Il circolo dem albenganese ha recentemente definito la nuova sede locale “un contenitore di idee”.

“Mi auguro, – ribatte il consigliere forzista, – che il contenitore non sia vuoto come l’aula lasciata dal sindaco Riccardo Tomatis durante la recente seduta consiliare convocata dalla minoranza e in merito alla quale pende tuttora un esposto presso la Procura della Repubblica per interruzione di un pubblico servizio”.

“Fa sorridere – prosegue Ciangherotti – che sia lo stesso partito del sindaco di Albenga, colui che, ricordiamolo, poche settimane fa si è sottratto alla discussione nella pubblica piazza, a parlare di ‘necessità di una politica del confronto’. Cari democratici, o presunti tali, questo sì che è un ‘circo pietoso’, ma fortunatamente tra pochi mesi i cittadini albenganesi avranno l’occasione per chiudere definitivamente le tende”.

“Il contenitore di idee dei democratici albenganesi altro non è che la riproposizione in salsa locale dell’agenda della segretaria nazionale Elly Schlein. Vale la pena ricordare che stiamo parlando di una leader di partito che non vede l’ora di riproporre la tassa di successione. Perché si sa, per il centrosinistra quando si tratta di fare cassa il portafoglio degli italiani diventa il primo posto da prosciugare”, conclude.