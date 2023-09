Albenga 2024, il Pd: “Stefano Mai candidato sindaco? Dov’era quando il ppi è stato chiuso?”

Albenga. “Comprendiamo le velleità da candidato sindaco, ma Mai che parla di ospedale può anche spiegare dove è stato questi ultimi nove anni?“. Il Pd di Albenga attacca il consigliere regionale dopo i rumors su una sua probabile candidatura a sindaco della Città delle Torri e le sue dichiarazioni riguardo il ppi dell’ospedale Santa Maria Misericordia.

“Stefano Mai, consigliere regionale in quota Lega e già assessore all’agricoltura nella giunta Toti (con risultati a dir poco discutibili), dopo quasi nove lunghi anni di profondo letargo pare aver compreso l’importanza di avere un ppi funzionante 24 ore all’ospedale di Albenga, con del personale adeguato…Meglio tardi che MAI!”, sottolineano i dem.

Dal Pd ingauno poi si domandano: “Dove era il consigliere Mai quando è stato chiuso il ppi ad Albenga? Dove era il consigliere Mai quando migliaia di cittadini ingauni scendevano per le strade manifestando con il Comitato “Senza pronto soccorso si muore” venendo tacciati, da Toti e i suoi allegri compari, per catastrofisti? Dove era il consigliere Mai quando venivano tenuti Consigli Comunali sul tema e votate mozioni all’unanimità a dimostrazione del fatto che la necessità per la città e il suo comprensorio è enorme? La risposta è tanto ovvia quanto frustrante – affermano – in Regione a sostenere la ristrutturazione del Sistema Sanitario a favore della privatizzazione degli ospedali”.

“Concludiamo con una riflessione: una città come Albenga deve essere vissuta, conosciuta in tutte le sue sfaccettature, necessità e virtù e per tutto questo non basta presentarsi una volta all’anno per il palio dei rioni. Se si è una carica pubblica a rappresentanza del territorio, la presenza deve essere costante e da parte del consigliere di Zuccarello questo presupposto non è stato tenuto in considerazione fino alla velleità, pare, di scalzare Ciangherotti da candidato sindaco non considerando anche che la Lega dalla Guarnieri in poi ha sempre espresso il candidato sindaco. Bisogna saper scegliere in tempo non arrivarci per contrarietà, ma forse tutto questo Mai non lo sa…”, chiosano dal Pd.