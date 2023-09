Alassio, open day nella nuova scuola di via Gastaldi

Alassio. Nella giornata di oggi, dalle ore 15 alle ore 19, la nuova scuola di via Gastaldi sarà aperta alla cittadinanza per visitare il nuovo plesso e gli spazi dedicati per la collettività alassina, una scuola inclusiva, moderna per rispondere alle esigenze di un insegnamento al passo con i nostri tempi.

Un open day voluto dall’ammirazione e dalla direzione scolastica in attesa dell’inaugurazione ufficiale che si terrà il primo giorno del nuovo anno scolastico il 14 settembre alle ore 09:00, prima che i ragazzi facciano il loro ingresso nella nuova scuola.

Un progetto che nel corso di poco più di due anni di lavorazione molto serrata, ha visto nascere dalle ceneri del vecchio istituto una scuola all’avanguardia sotto molti punti di vista: strutturale, energetico, multimediale e domotico.

La DGR n.192/18 relativa al Piano annuale 2019 degli interventi di edilizia scolastica, a valere su fondi MIUR a fronte della richiesta effettuata dal Comune di Alassio per la realizzazione dell’intero edificio scolastico per un valore pari ad €.8.135.000,00 concedeva con DM n.175 del 10/03/2020 al Comune di Alassio un finanziamento pari ad € 4.250.411,57 a fronte di un cofinanziamento con fondi di bilancio da parte del Comune di Alassio pari ad €.3.884.588,43.

Nel corso dei lavori sono intervenuti numerosi fattori contingenti in primis la guerra in Ucraina che hanno comportato l’aumento delle materie prime per l’edilizia e di conseguenza l’amministrazione comunale ha dovuto far fronte con fondi di bilancio all’aggiornamento dei costi portando il valore dell’opera finita ad euro 11.135.000,00.

La realizzazione di questa importante opera pubblica per la città di Alassio ha visto collaboratore gli uffici comunali con tutti i componenti dell’attuale amministrazione in primis con il sindaco Marco Melgratu che ha deciso di mantenere l’area del nuovo plesso scolastico dove si trovava la precedente scuola, nonostante il vincolo delle distanze dai corsi d’acqua.