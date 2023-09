Alassio, gita in barca a vela per alcuni ragazzi con disabilità: l’iniziativa del Rotary Club e l’associazione Handarpermare Onlus

Alassio. Il Rotary Club Alassio, in collaborazione con gli altri Rotary del ponente ligure e con l’associazione Handarpermare Onlus, ha organizzato una gita a vela domenica 10 settembre con partenza dal porto di Alassio per un gruppo di ragazzi con disabilità.

“È stata una giornata divertente – si legge in una nota del Rotary Club alassino – ed i nostri ospiti hanno potuto godere di una gita all’isola e di molti bordi a vela e spingendosi addirittura ad aiutare i tre esperti skipper nelle manovre”.

L’assessorato alle politiche sociali di Alassio (assessore Zavaroni) ha collaborato nella ricerca degli ospiti che si sono presentati puntuali in porto con i loro accompagnatori: “Il socio Enzo Canepa – spiegano -m come sempre generoso, ha offerto il cibo e le bevande per il pranzetto all’isola. Anche la Marina di Alassio si è prodigata per ospitare la barca a vela, che era in porto dal giorno precedente, garantendo una banchina comoda ed accessibile per agevolare le operazioni di imbarco e sbarco di tutti i partecipanti”.

“Grazie alla sinergia di tutti si è vissuta una giornata divertente e che speriamo si ripeterà”, concludono.