Al Priamar un incontro sulle origini del calcio a Savona e in Valbormida

Savona. Il 22 settembre, alle ore 15.30, presso il complesso monumentale del Priamar (nella cappella del palazzo del commissario) si svolgerà un incontro sulle origini del calcio a Savona e Valle Bormida.

L’evento è organizzato dalla sezione Sabazia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri e dal Civico Museo Archeologico e della Città. Interverranno i maggiori studiosi ed esperti della materia, ovvero Luciano Angelini, Franco Astengo, Giorgio Caviglia, Daniele Piccardi e Riccardo Cerruti.

“Sarà un’importante occasione per ripercorrere la storia popolare di uno sport, che raccolse numerosi praticanti e tifosi – dicono gli organizzatori – A Savona e in Valle Bormida il calcio colse anche risultati importanti, che oggi vogliamo ripercorrere nella storia della città e del territorio circostante. In particolare il calcio rappresentò un importante fenomeno sociale, che ben si inserisce nel cammino di Savona: capitale della cultura 2027”.