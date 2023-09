Al Castello di Millesimo “Small Town”: una mostra sul rapporto tra le nuove generazioni e la vita in provincia

Millesimo. Dal 29 settembre al 1° ottobre, il borgo di Millesimo ospiterà la mostra d’arte “Small Town” presso il Castello dei Del Carretto in via dei Partigiani. La rassegna nasce dalle idee e dalla passione di nove giovani del territorio e dell’associazione da loro creata, Echollective. L’obiettivo del collettivo è la promozione della cultura e di una socialità alternativa sul territorio locale.

L’evento, che si terrà in occasione della prestigiosa Festa Nazionale del Tartufo, si pone per essere un omaggio all’arte, alla cultura locale e alla connessione tra giovani generazioni e la provincia, traendo spunto dalla celebre canzone “Small Town” del cantante newyorkese Lou Reed accompagnato da John Cale. L’esposizione è il frutto della selezione curata dal team di Echollective per dare voce a giovani artisti emergenti – locali e non – nei diversi ambiti della pittura, scultura, fotografia, grafica e illustrazione.

I visitatori avranno l’opportunità di diventare parte integrante di questa esposizione, invitati a votare le opere che più preferiscono e più hanno loro colpito: alla fine dell’evento verranno assegnati due premi per le opere più votate. Sarà inoltre possibile godere di uno spazio condiviso nel cortile del Castello, fruibile appositamente per l’occasione: una zona pensata per sviluppare riflessioni e condividere pensieri o, molto più semplicemente, per godersi una bevanda all’ombra di una suggestiva torre medievale.

“Small Town” rappresenta un’occasione straordinaria per esaltare e sostenere il potenziale creativo delle giovani menti che contribuiscono alla crescita culturale del territorio. La mostra d’arte mette in discussione e approfondisce il rapporto tra le giovani generazioni e la realtà della provincia. Stabilisce una connessione tra la soffocante vita di paese, i desideri di evasione dei giovani che la abitano e i loro pensieri, molto spesso simili a quelle parole di Lou Reed per cui: “When you’re growing up in a small town […] you think that you’ll never escape it, yourself or the place that you live”.