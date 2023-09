Aism e Assonautica: uscita insieme in barca in nome dell’inclusione

Savona. Sabato 2 settembre i soci Assonautica ed i soci AISM (Associazione Sclerosi Multipla) si sono ritrovati presso i pontili della lega Navale per la “Gita in barca”. L’evento, che viene riproposto ormai da molti anni è sempre molto atteso ed apprezzato.

“Il cielo sereno, il mare calmo ed una leggera brezza hanno permesso a tutti di godersi al meglio l’esperienza, senza soffrire troppo il caldo di questa estate torrida”.

Le operazioni di imbarco si sono svolte senza problemi anche per chi normalmente avrebbe avuto difficoltà a salire a bordo. Grazie all’ausilio dell’attrezzatura specifica messa a disposizione dalla Lega Navale anche le persone con mobilità ridotta possono vivere questa bella esperienza.

“L’uscita in barca è un’occasione per vivere una giornata diversa, per godere del senso di libertà che riesce a trasmettere il mare. Specialmente quando muoversi diventa un problema il giro in barca acquista molto più valore, diventa quasi una conquista”, hanno fatto sapere da Assonautica.

I soci di Assonautica hanno messo a disposizione le imbarcazioni necessarie per l’escursione con gli amici dell’ASIM e per l’assistenza in mare. Tanti i soci impegnati, sia in mare che a terra per le operazioni di imbarco e sbarco e per l’allestimento del piccolo rinfresco offerto agli ospiti.

Assonautica “è orgogliosa di avere la possibilità di offrire un’opportunità di svago agli amici dell’AISM, condividendo il loro motto Insieme è meglio. Un grazie di cuore a tutti i partecipanti alla manifestazione, è stato molto piacevole stare in loro compagnia. Un ringraziamento particolare va ai soci che hanno dato il loro apporto per la buona riuscita della manifestazione ed alla Lega Navale per la collaborazione tecnica e logistica e per la disponibilità”.