Agnelli e pecore sbranati a Ferrania, l’Osservatorio Animalista: “Il lupo è un predatore, le greggi vanno difese adeguatamente”

Ferrania. L’Osservatorio Savonese Animalista interviene rispetto all’attacco di alcuni lupi ai danni di agnelli e pecore avvenuto nei giorni scorsi a Ferrania.

“L’avvenimento conferma che gli animali vengono attaccati dai lupi soltanto quando non sono efficacemente difesi” e l’Osservatorio Savonese Animalista “reclama l’intervento della Regione Liguria e delle organizzazioni contadine per convincere e, se del caso costringere, gli allevatori a dotarsi, previo adeguato finanziamento con fondi disponibili dell’Unione Europea, di mezzi attivi e passivi di tutela delle greggi”.

“Esistono infatti soluzioni per la convivenza tra lupi e bestiame, consistenti in cani da guardiania, recinzioni elettrificate, stalle e stazzi rinforzati. Il lupo, come tutti i predatori, è un animale opportunista che caccia solo le prede più facili; rendergli difficile o impossibile sbranare le greggi lo costringe a fare il suo naturale lavoro: cacciare cinghiali, daini e caprioli, vecchi, cuccioli, feriti o malati, contribuendo così al loro naturale contenimento numerico”.