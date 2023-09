Aggredisce i poliziotti, danneggia l’auto di servizio e gli uffici della questura: 23enne arrestato

Savona. E’ stato arrestato questa mattina un ventitreenne italiano, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per minacce e danneggiamento aggravato.

Nelle primissime ore di oggi, i poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti nella zona di un noto centro commerciale, dove era stata segnalata una persona in evidente stato di alterazione psico fisica.

Giunti sul posto, gli operatori hanno individuato il soggetto, già noto alle Forze dell’Ordine che, già nelle fasi di controllo, si mostrava poco collaborativo e aggressivo nei confronti di uno dei due poliziotti.

L’uomo è stato quindi portato presso gli uffici della Questura dove ha mantenuto un atteggiamento violento verso gli operatori, danneggiando sia l’auto di servizio e gli uffici dove è stato trattenuto.

Tale comportamento violento ha immediatamente fatto scattare l’arresto per il giovane, che nella mattinata verrà condotto nelle aule del Palazzo di Giustizia per la convalida dell’arresto con il rito per direttissima.