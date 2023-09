Aggredì e sfigurò un ragazzo fuori dalla discoteca, condannato a 1000 euro di multa

Albissola Marina. Mille euro di multa e il pagamento delle spese legali. E’ la sentenza ai danni di un uomo di 29 anni per l’aggressione nel 2017 di un giovane ad Albissola. Il procedimento si è concluso solo pochi giorni fa davanti al Giudice di Pace di Savona.

La vittima, all’epoca 22enne, aveva trascorso una serata con gli amici in discoteca. Al termine della serata, mentre si stava recando al parcheggio, era stato aggredito violentemente alle spalle da un altro giovane che gli aveva sferrato un pugno, impugnando una chiave tra le dita. Subito dopo l’aggressore si era dato alla fuga.

Un gesto senza spiegazioni, dato che all’interno del locale non era accaduto nulla che potesse far presagire quanto poi successo. A causa del pugno, la vittima aveva subito un deficit sensitivo e motorio al labbro inferiore, con conseguente estetiche presenti ancora oggi.

L’aggressore era stato in seguito identificato con molta fatica dalla vittima e dai suoi amici attraverso un meticoloso lavoro di ricerca tramite i social network, e infine denunciato con il supporto dell’avvocato Alessandro Parino che ha difeso la parte offesa nel procedimento penale.

“E’ stato un processo faticoso – commenta il legale – e direi quasi fastidioso, perché l’imputato non ha mai mostrato alcun segno di pentimento, né ha mai spiegato il perché di quel gesto folle e vigliacco che ha comportato una brutta menomazione al mio assistito, ma che poteva avere risvolti ancor più tragici. Quello che per noi era importante era ottenere la condanna dell’aggressore in sede penale, prima che il reato potesse andare in prescrizione, per la soddisfazione della vittima. Anche se nessuna sentenza ridarà mai al ragazzo gli anni di sofferenza fisica e morale patiti. Adesso agiremo in sede civile affinchè al mio cliente venga riconosciuto il danno subito nella sua interezza: parliamo di una lesione che ha alterato la vita di un ragazzo giovane, uno sportivo, e che merita di essere quantificata adeguatamente”.