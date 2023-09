Ad Alassio nasce l’associazione “Teorema delle Donne”

Alassio. E’ nata ieri, mercoledì 6 settembre, nel giorno di San Zaccaria, su impulso di Dolores D’Avanzo, compagna dello scomparso geologo Scarpati “Il Teorema delle donne”, un’associazione composta da sostenitori del grande sogno di Franco Scarpati: la creazione di una casa museo dedicata al mare e alla mineralogia.

“Un progetto unico al mondo – annuncia Dolores – un’arca emozionale”. Tutto parte da una promessa: “Recuperare sulla collina di Moglio la vecchia cooperativa per creare una casa museo, un’arca digitale esperienziale, dove oltre che archiviare tutti i suoi studi decennali, gettare anche le fondamenta di una nuova cultura per la città di Alassio attraverso simposi, borse di studio, laboratori. L’associazione non ha scopo di lucro, bensì lo scopo di produrre la capacità di sostenere il sogno di Franco Scarpati. Ogni provento provento sarà infatti destinato alla costruzione del museo del mare e mineralogico dedicato al geologo. E soprattutto a riqualificare la prima collina che possiede un tessuto storico. Il museo del mare e mineralogico di Francesco Scarpati geologo sarà un arca digitale a 360 gradi e il teorema delle donne sarà composto di amici ed estimatori di Francesco Scarpati e da coloro che hanno desiderio come egli di lasciare al prossimo un’orma, l’orma che l’Arascin lascia quotidianamente sulla spiaggia, intorno a egli e nel mondo. Il nostro slogan – prosegue Dolors – non a caso è un mattone per la cultura e l’Arascin: ovunque e laddove circumnavigando il mondo tutto ti riporta ad Alassio”.

A suggellare il patto una serie di iniziative i cui proventi costituiranno il fondo che consentirà la nascita e la realizzazione del sogno: il museo del mare e della mineralogia. Il 4 ottobre, in occasione del quinto memoriale di Francesco Scarpati geologo, ci sarà un pomeriggio intenso dedicato a un convegno speciale dal tema la buona giustizia e il potere dell’informazione e nello stesso pomeriggio alle ore 19 sarà presentato il libro di Dolores D’Avanzo, “Il volere di una svolta”, che è “un libro di diario, un libro amaro , dolce e sofferto ma colmo di verità- dice Dolores – da me stessa messo a disposizione del prossimo e della neonata associazione”.

A seguire un rinfresco con un grande spettacolo, aperto al pubblico, della madrina dell’iniziativa, l’artista internazionale Giovanna Russo nel suo “Body and Soul” che l’ha vista protagonista, solcando oceani nel mondo. Giovanna Russo ha lasciato la sua firma sul muretto di Alassio il 14 luglio 2023 in occasione del 4 Arascin dedicato al grande pittore Mario Berrino, amico del professore e di Dolores. Nel pomeriggio inoltre durante la presentazione del libro “Il volere di una svolta”, l’associazione riceverà tre nuovi disegni per il brand l’Arascin donati dalla pittrice artista Laura Cambise.

L’ ingresso del 4 ottobre sarà gratuito per la cittadinanza previo una prenotazione.