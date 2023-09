Acqua Andora, oggi rubinetti chiusi. Il Comune tuona: “Lavori dovevano avvenire ieri ma da Rivieracqua nessun avviso”

Andora. Rivieracqua rinvia l’intervento in via Piangrande programmato ieri, ma senza avvertire i cittadini. Alcuni esercizi commerciali della aree residenziali della zona a monte dell’autostrada sono rimasti inutilmente chiusi per la preannunciata interruzione del servizio.

E dovranno abbassare le serrande anche oggi, giorno in cui sarà effettuato l’intervento, che rischiava di essere realizzato “a sorpresa”, se il vicesindaco Paolo Rossi, avvertito dai cittadini, non avesse chiesto chiarimenti al gestore.

“Non abbiamo più parole per descrivere Rivieracqua che venerdì annuncia i lavori e poi non si preoccupa di avvertire né del rinvio né dell’effettiva data di esecuzione dell’intervento. – ha dichiarato Rossi, – Gli uffici hanno ricevuto conferma della nuova programmazione solo perchè hanno chiesto direttamente spiegazioni del mancato intervento”.

“Nessun avviso era stato diffuso dal gestore. Solo intorno alle 18, ci hanno confermato e solo telefonicamente, che i lavori saranno fatti oggi, 12 settembre, e che l’interruzione dell’erogazione sarà dalle 9 fino alla fine dell’intervento stimato per le 13. Gli operai delegati da Rivieracqua dovranno realizzazione una saldatura a una tubazione nella zona di Piangrande”, ha concluso il vicesindaco.

L’interruzione del servizio come annunciato da Rivieracqua venerdì, interessa: via Piangrande e le zone a monte della rotonda posta allo sbocco del casello autostradale sino alla rotonda in località Metta, ivi comprese quelle presenti in via Argine Sinistro e nelle località Maglio, San Rocco, Maglioni, Negri e Marino; via Merula, a partire dal ponte in località Molino sino all’incrocio con Via S.Caterina, ivi comprese quelle presenti in via priv. Musso, via Molineri, via Duomo e località Ferraia.

Nelle aree limitrofe, nello stesso arco temporale, potranno verificarsi temporanei cali di pressione.