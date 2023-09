A Varazze torna “All Sports” per conoscere e provare nuove discipline

Varazze. Oggi e domani, 9 e 10 settembre, le piazze cittadine vivranno una due giorni dedicata allo sport, aperta a tutti. Torna infatti “All Sports” per fare conoscere le discipline sportive delle associazioni alla vigilia di una nuova stagione.

Prove libere per i bambini dai 3 ai 12 anni. Oggi, fino alle 16 e 30, in piazza Nello Bovani, domani al molo Marinai d’Italia dalle 10 alle 15 e 30.

“Sarà un fine settimana all’insegna del divertimento sicuramente – sottolinea il sindaco Luigi Pierfederici – ma soprattutto un modo e un’opportunità per avvicinare i nostri ragazzi allo sport inteso come disciplina di vita. Un’occasione importante per promuovere lo sport quale stile di vita anche sotto l’aspetto educativo”.

Tennis, karate, calcio, ginnastica artistica, volley, twirling, scherma, basket, danza, pattinaggio, atletica, Club Nautico.

Un fine settimana per provare e trovare lo sport più adatto.