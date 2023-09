A Varazze la presentazione del libro sull’8 settembre 1943 di Paolo Ghibaudo

Varazze. Potevamo difendere Roma dall’occupazione tedesca l’8 settembre del 1943? Questa e molte altre domande, come la fuga del Re e dello Stato Maggiore delle Forze Armate Italiane, in quella fatidica giornata che segnò una delle più umilianti pagine della nostra storia, sono state il filo conduttore della presentazione del libro sull’armistizio: “8 settembre – i segreti svelati” (Idrovolante Edizioni), l’indagine sui giorni che hanno cambiato l’Italia di Paolo Ghibaudo, tenutasi nella Biblioteca “E. Montale” di Varazze.

Introdotto dall’assessore alla Cultura Mariangela Calcagno, che ha sottolineato l’importanza dell’opera nel contesto storico di quell’evento, che a distanza di ottant’anni rimane una dolorosa piaga difficile da rimarginare, Paolo Ghibaudo ha accompagnato il il pubblico in un pomeriggio di cultura storica, ricomponendo, con indubbia padronanza dell’argomento, le tessere di quel mosaico di interpretazioni sulle varie responsabilità di coloro i quali, investiti dei massimi poteri militari, potevano e dovevano agire quando ancora vi erano, forse, alcune possibilità di successo, stante le forze in campo in allora favorevoli all’esercito italiano.

Un lavoro lungo. paziente e diciamo pure di alto livello didattico, ha permesso all’autore di Armistizio (ma il titolo non evidenzia, come spiega Ghibaudo, ben altra, cruda verità…) di puntualizzare e di confutare alcune interpretazioni apparse nel corso degli anni, su quei momenti che conobbero una deplorevole incapacità e inerzia. I nomi di Vittorio Emanuele III, di Badoglio, Roatta, Ambrosio e le ingloriose tappe di Cassibile e di Brindisi, tanto per citarne alcune, sono stati il corollario al racconto di una storia che dovrebbe essere portata alla conoscenza dettagliata delle giovani generazioni. Da qui l’importanza del libro di Paolo Ghibaudo, che getta una luce nuova sul nostro passato e il nostro vissuto, mai abbastanza esemplificativo di “come eravamo e come abbiamo agito”.

Una lezione di cultura storica, appunto, che ha senza dubbio arricchito i presenti, alcuni dei quali sono intervenuti con domande e quesiti, ai quali Ghibaudo ha risposto con puntuale sicurezza, riponendo alla lettura del suo libro il compito di approfondire la conoscenza di quel tragico 8 settembre 1943.