Savona. Una folla di amici, colleghi, ma anche istituzioni, politici, forze dell’ordine e associazioni. Sono in tanti coloro che questo pomeriggio hanno gremito la chiesa di San Pietro Apostolo per l’ultimo saluto al giornalista Giovanni Ciolina, firma storica del Secolo XIX. Aveva 63 anni.

Un saluto caldo e affettuoso, ma anche pieno di dolore e tristezza, gli ha riservato la sua Savona. Cercando di dare conforto alla sua famiglia: la moglie Francesca, i figli Lorenzo e Letizia.

“Nel suo lavoro di giornalista – ha detto il parroco padre Enrico Redaelli nella sua omelia – aveva la vocazione di cercare e raccontare la verità. Il giornalista, e Giovanni lo sapeva bene, non era chiamato alla ricerca di uno scoop da sbattere in prima pagina per aumentare le tirature; il suo compito era scavare, risalire alle fonti e ricercare la verità. Ai giornalisti presenti dico di cercarla sempre, seguendo l’esempio che Giovanni ci lascia. La verità richiede sforzo e sacrificio, non si può gonfiare, e può fare male. Ma siete chiamati a cercarla, proclamarla e diffonderla”.

Ciolina aveva iniziato la sua carriera da cronista a Savona. La sua una vita passata dietro la scrivania del quotidiano ligure fin dagli anni della sede in via Paleocapa, con incarichi di prestigio vista la sua bravura. Da Savona era poi andato a Genova e per poi ritornare alle origini, raccontando di cronaca (soprattutto giudiziaria) ma anche di sport.

Sport di cui era anche un grande appassionato, sia di squadra, come il calcio (soprattutto il Savona) e la pallanuoto (era un tifoso della Rari Nantes), sia individuali come la podistica o il trail running. Era stato anche tra i portatori delle storiche casse della Processione del Venerdì Santo. Negli anni ’90 aveva fondato la rivista Saonensis. E una copia oggi, durante i funerali, è stata posizionata davanti al feretro, insieme alla sua cappa blu della confraternita. Due simboli della sua vita, purtroppo fermata troppo presto.