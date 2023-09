A Savona la cartoleria dove si parla in dialetto ligure, il titolare: “Le tradizioni sono la nostra anima”

Savona. L’aria che respiri è quella dei giorni prima del suono della campanella. Ci sono gli evidenziatori, i diari, pure i capricci dei bambini che, alla fine, strappano un sì ai genitori e si prendono l’astuccio che vogliono loro, anche se di matite e penne ne contiene la metà. Ma in questa cartoleria di corso Tardy e Benech non c’è solo il classico clima della vigilia della scuola. C’è qualcosa di più. Di autentico. Lo capisci prima di entrare perché il titolare ha affisso sulla porta un cartello che recita “in te sta bitêga se parla ü dialéttu”.

Qui infatti è così. Giovanni Ighina, legame con le tradizioni e Savona. L’intervista è rigorosamente in dialetto, l’accoglienza e i modi di un’eleganza e di un attaccamento al passato da vedere.

Ma perché in questa storica cartoleria si parla così?

Perché siamo a Savona” ci risponde “e a Savona si parla il dialetto. Chi non lo sa potrebbe impararlo un po’ e cercare un attimo di capirlo”.

E gli anziani sono contenti di questa cosa “entrano e sono felici di poter parlare così, perché certe cose dette in dialetto hanno un significato ancora più efficace che dette in italiano” rimarca alla Gilberto Govi. Bravi i giovani che ci provano con la parlata locale, anche se leggono il cartello un po’ a modo loro, ma ci mettono la buona volontà, ci spiega Giovanni. “I bambini che sono a contatto con i nonni, invece, lo parlano abbastanza e lo capiscono”. Così in questa cartoleria si può scegliere anche di parlare in dialetto. “Dovrebbero metterlo a scuola: un’ora. In fin dei conti è una lingua”. Così la matita diventa “lapis”, il quaderno, “quadernu”, poi “a corta carbun“.

Giovanni prosegue: “il dialetto non va perso perché è la nostra anima. Insegnatelo ai vostri figli, perché l’italiano lo impareranno a scuola. Non si deve perdere assolutamente nulla, di questo dialetto”. Tornare un po’ indietro nel tempo per non dimenticarci delle radici, della nostra storia, per usare ancora quella lingua di intesa con quel suo modo autentico che ci avvicina e ci lega spontaneamente.