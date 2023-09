A Pietra Ligure il “Dream&Win Show”: serata benefica per l’associazione “Il Sorriso di Benedetta”

Giovedì 21 settembre, alle ore 21.00, al cinema-teatro Guido Moretti di Pietra Ligure, con lo spettacolo Dream&Win Show, andrà in scena l’estrazione dei biglietti della lotteria “Pietra Forever: Dream&Win”, organizzata dall’associazione Facciamo Centro per finanziare, in collaborazione con il Comune, il grande evento della Notte Bianca Summer Memories.

In palio fantastici premi tra cui una Fiat 500 Hybrid Club, una crociera per due persone nel Mediterraneo e un soggiorno per due persone in una struttura di Pietra Ligure.

La serata, condotta da Gabriele Gentile, avrà per protagonista la cantante sudafricana Nicole Magolie che si esibirà nel concerto “The look of love”, straordinario omaggio alla storia della grande musica pop dagli anni ‘70 ad oggi.

Tutto l’incasso sarà devoluto all’associazione “Il Sorriso di Benedetta”, nata per volere della famiglia Ottonello, in ricordo della figlia Benedetta spentasi nel 2016 a soli 11 anni, a seguito di una malattia rara.

Ingresso a offerta libera, a partire dai 10 euro, fino ad esaurimento posti.

“Partita lo scorso 1 giugno con termine il 20 settembre, la nostra lotteria ha accompagnato tutta la lunga estate pietrese con l’obiettivo di contribuire a reperire i fondi necessari all’organizzazione, in collaborazione con il Comune di Pietra Ligure, della “Notte Bianca Summer Memories” che lo scorso 19 luglio ha visto la partecipazione record di circa 25 mila persone” dichiara la presidente dell’associazione delle attività produttive “Facciamo Centro” Renata Gibbone.

“Con “Dream&Win Show” vogliamo chiudere in bellezza e accompagnare la suspense per l’estrazione dei premi con una serata-evento coinvolgente e memorabile di rigoroso live dove la musica diventa una sorta di straordinaria macchina del tempo capace di farci rivivere, attraverso la magia della vocalità unica di Nicole, la colonna sonora della nostra vita e, contemporaneamente, promuovere un’occasione per raccogliere fondi per una buona causa, quella di sostenere l’associazione “Il sorriso di Benedetta”, nata per volere della famiglia Ottonello in ricordo di Benedetta “Betta” Ottonello”

“Lo scopo di aiutare e migliorare quei servizi e quelle strutture sanitarie che vedono coinvolti ragazzi con disabilità o affetti da patologie rare, nonché sostenere la ricerca sulla “Sindrome di Marfan” conclude.

“In attesa di goderci lo spettacolo di giovedì sera e, ovviamente, di scoprire chi si porterà a casa gli ambiti premi della lotteria, ringraziamo “Facciamo Centro” per la bella iniziativa solidale in favore dell’Associazione “Il sorriso di Benedetta” con la quale, lo scorso luglio, il Comune di Pietra Ligure e l’Istituto Comprensivo Statale hanno siglato la convenzione per la realizzazione del progetto inclusivo “Insieme a … Benedetta” che prevede l’attivazione di un percorso formativo per l’inserimento di educatori in supporto e assistenza alle attività educative-didattiche svolte in ambito scolastico”.

“Un gran bel modo per chiudere un’estate costellata di eventi di successo e premiata da un pubblico sempre crescente” commentano dall’amministrazione comunale.