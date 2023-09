A Murialdo anziano travolto dal trattore, trasferito in elicottero al Santa Corona in codice rosso

Murialdo. Grave incidente agricolo, questo pomeriggio, in borgata Azzini a Murialdo. Un uomo di 83 anni stava lavorando in campagna a bordo del suo trattore quando, per cause ancora da accertare, il mezzo si è ribaltato e l’ha travolto.

Le sue condizioni sono apparse subito critiche, tempestivo l’arrivo dei militi della Croce Verde di Murialdo e dell’automedica, ma, vista anche la zona piuttosto impervia, sono intervenuti i Vigili del fuoco e l’elisoccorso Grifo.

L’anziano è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.