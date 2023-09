A Millesimo torna la Festa del Tartufo: tradizione, creatività e valorizzazione dei prodotti liguri

Il borgo di Millesimo, tra i più belli d’Italia, è pronto ad accogliere la XXXI “Festa nazionale Tartufo della Val Bormida” in scena il 29, 30 settembre e 1 ottobre. La manifestazione è organizzata dal Comune di Millesimo con la collaborazione dell’Associazione Tartufai e Tartuficoltori Liguri.

Il centro storico, le antiche vie e le piazze si trasformeranno in un vero e proprio mercato a cielo aperto, dove il protagonista indiscusso sarà il prezioso fungo ipogeo, declinato in tutte le sue sfumature, dalla ricerca e cavatura all’utilizzo in cucina.

Per l’edizione 2023 la Festa può fregiarsi del patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF).

“Regione Liguria sostiene convintamente la manifestazione – dice il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana –, un’edizione impreziosita dal riconoscimento del MASAF e dall’impegno encomiabile degli amministratori di Millesimo e dell’Associazione Tartufai e Tartuficoltori Liguri. La festa infatti coniuga tradizione e creatività valorizzando il tartufo ligure, sempre più apprezzato e ricercato da grandi chef. Le premesse ci sono tutte per un evento da record, importante traino per il turismo gastronomico della nostra regione. Di fatto sono protagonisti diversi Comuni con le proprie Denominazioni, la Condotta Slow Food Alta Valle Bormida e i Consorzi di Tutela del Basilico Genovese DOP, dell’Olio Extravergine Riviera Ligure DOP e l’Enoteca Regionale della Liguria con lo stand di Assaggia La Liguria, Pro Loco, espositori, commercianti e ristoratori, oltre ad altre iniziative di grande pregio e di diversa finalità, come quelle di riscoperta del territorio e le mostre”.

“Un rilevante riconoscimento da parte del ministero competente, che non è unicamente un logo apposto sui materiali di informazione e di comunicazione – sottolinea il sindaco Aldo Picalli -. La concessione del patrocinio del Masaf è la dimostrazione dell’importanza e del valore che la Festa di Millesimo riveste nello scenario regionale e nazionale, come conferma anche il patrocinio concesso dalla Regione Liguria”.

“Si tratta di un significativo riconoscimento dell’alto valore che la festa acquisisce come luogo di promozione di valori territoriali, ambientali e contenutistici capaci di porre le proprie radici nella tradizione, ma con lo sguardo proiettato verso l’innovazione – commenta l’assessore al Turismo e Commercio Milena Armellino -. Un riconoscimento che va a convalidare il lungo lavoro fatto in tutti questi anni per rendere la manifestazione sempre più identitaria, facendo del tartufo, della sua ricerca e della gastronomia che intorno ad esso ruota, il punto focale dell’evento”.

Un’edizione che avrà la sua “domus aurea” all’interno del Palatartufo, posizionato non a caso nella centralissima Piazza Italia e dove sarà possibile ammirare, annusare e perché no acquistare i “diamanti grezzi” del territorio. Ma non basta, sotto la tensostruttura sarà possibile ascoltare le storie dei tartufai e le prodezze dei loro inseparabili cani, conoscere ricette, metodi di conservazione e di preparazione, frutto di anni di esperienza nei boschi a contatto con la terra. Nell’attigua tartufaia, riprodotta fedelmente, sarà possibile assistere a vere e proprie simulazioni di ricerca e cavatura; esperienza che potrà essere vissuta dal vivo nel corso della “Notte in bianco del Tartufaio” durante la quale sarà possibile prendere parte a un’escursione guidata all’interno dei suggestivi sentieri del Parco naturale Regionale del “Bric Tana”.

Il mercato enogastronomico, allestito in piazza Italia e nelle vie attigue, vede quest’anno una presenza record con una settantina di espositori provenienti da tutta Italia: oltre che dalla Liguria, dal Piemonte, dalla Lombardia, dell’Emilia Romagna, dall’Umbria, dalla Toscana, dalle Marche e dalla Puglia. Ricchissima anche la “strada” del food con una ventina di esercizi che proporranno “cibo da passeggio” con un ventaglio di proposte per tutti i palati. L’offerta gastronomica sarà arricchita dai ristoranti, dai commercianti del Borgo e dalla Pro Loco che proporranno menù rigorosamente a tema.

Un’edizione che punta sempre di più sulla riscoperta delle nostre tradizioni, dei piatti e dei prodotti tipici, che saranno proposti all’interno del Pala De.Co, dove i diversi Comuni del comprensorio porteranno le proprie Denominazioni. Una formula già sperimentata delle precedenti edizioni, ed ora ulteriormente implementata, che ha ottenuto consensi unanimi proprio per la sua valenza aggregante e di veicolazione territoriale. Sarà inoltre presente la Condotta Slow food Alta Valle Bormida che proporrà le eccellenze dei propri Presidi.

Di particolare valore lo stand di “Assaggia la Liguria” la kermesse ufficiale dei prodotti agricoli a Denominazione d’Origine del territorio Ligure. Un progetto che racconta, insieme, i tre sapori simbolo: Basilico Genovese DOP, Olio DOP Riviera Ligure e vini DOP liguri. Un programma attuato dai Consorzi di Tutela del Basilico Genovese DOP e dell’Olio Extravergine Riviera Ligure DOP insieme all’Enoteca Regionale della Liguria, con il sostegno dalla Regione Liguria.

Ampio spazio sarà dato agli approfondimenti con il convegno tematico “1,10,100, Mille il Tartufo dà i numeri” di domenica 1° ottobre, durante il quale esperti del settore discuteranno sulle cifre che ruotano intorno al pregiato fungo. L’appuntamento vedrà come ospite e moderatore d’eccezione il professor Piergiorgio Odifreddi, matematico, logico, saggista e divulgatore di fama nazionale. Un uomo che ha fatto dei numeri una filosofia.

La proposta culturale sarà ulteriormente arricchita con due prestigiose mostre, una a San Gerolamo “Omaggio a Millesimo e alla Valle Bormida” a cura del maestro Giancarlo Pizzorno e una al Castello Enrico II Del Carretto “Small Town” a cura di “Echo Collective”.

Da evidenziare, per questa edizione, la collaborazione con Poste Italiane, che nella giornata di domenica 1° ottobre, realizzerà uno speciale annullo filatelico con il timbro esclusivo e le speciali cartoline realizzate appositamente per l’occasione.

Le tre giornate saranno impreziosite dalla presenza di artisti di strada, laboratori di cucina e circensi, esibizioni della scuola di musica “A. Pizzorno”, spettacoli pomeridiani e serali dedicati a tutta la famiglia, senza dimenticare gli Urban Trek e le visite guidate alla scoperta dei monumenti del borgo.