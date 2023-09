2° Memorial Paolo Canepa. Tuninetti: “Triangolare per ricordare un grande amico”

Borgio Verezzi. Terminato il triangolare che ha coinvolto Legino, Città di Savona e Borgio Verezzi per ricordare Paolo Canepa: vince il Legino e seguono Borgio e Città di Savona che si sfideranno anche ufficialmente nella prima giornata di campionato la prossima domenica.

Il Ds Fabrizio Tuninetti ha spiegato l’importanza di questo triangolare per tutta la comunità del calcio dilettantistico: “Questo torneo è stato creato per ricordare la sua importante figura, come persona, sportivo e amante di questo sport. Abbiamo voluto mostrare la nostra vicinanza come società, il nostro ricordo nei suoi confronti rimarrà sempre vivo: era soprattutto un amico prima che un allenatore. Per la partita in sè, posso dire che la nostra squadra sta crescendo, c’è ottimismo per il campionato viste le due ottime prestazioni in coppa”.

Avvio difficile per una neopromossa, la prossima domenica esordirà in campionato contro il Città di Savona, anch’essa alla prima esprienza nella categoria vista la recente fondazione: “Avremmo due partite facsmile nei primi incontri stagionali, abbiamo affrontato anche la Spotornese in coppa e la rincontreremo anche nella seconda giornata di campionato. Abbiamo tirato fuori dal cilindro ottime prestazioni contro questi due club nonostante la sconfitta a Spotorno, sono fiducioso per l’inizio di questo campionato”.