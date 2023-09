2° Memorial Paolo Canepa. Tobia: “Felicissimo di essere qua, ricordo un grande compagno di spogliatoio”

Borgio Verezzi. Concluso il 2° Memorial Paolo Canepa, che vede uscire vincitore il Legino. La squadra di Fabio Tobia ha già iniziato il campionato di Promozione, pareggiando 2 a 2 contro la Carcarese.

L’allenatore verde blu ha voluto ricordare il suo ex compagno oltre che analizzare le partite disputate: “Sono felicissimo di essere qua con la mia squadra, ho trascorso diverso tempo con Paolo oltre a condividere per tanti anni lo spogliatoio. Lo ricorderò sempre con molto piacere. Sono contento che il Borgio abbia dato il suo nome alla scuola calcio. Parlando invece del campo, abbiamo dato qualche segnale in più rispetto alle uscite precedenti, iniziamo ad avere più fiato e gambe. Sono sicuro che entreremo presto in piena condizione per affrontare al meglio il campionato. Sarà una stagione difficile, il livello è davvero alto, l’abbiamo visto con il Carcare domenica. Tutti possono vincere o perdere con tutti, questo campionato ci lascerà fino all’ultimo con il fiato sospeso”.

Vista la prima partita di domenica scorsa in campionato, questo triangolare ha dato la possibilità all’allenatore di provare qualche ragazzo del vivaio: “Abbiamo giocato praticamente con quasi tutti i giovani. Questi ragazzi hanno tutti un’applicazione straordinaria, le leve 2006/2005 e 2004 hanno veramente voglia di affermarsi. Penso che con questa fame difficilmente non troveranno un loro spazio in futuro, me lo hanno dimostrato oggi contro un ottimo Borgio Verezzi. Bene anche nella seconda partita con qualche veterano in più, ma c’è comunque da migliorare, soprattutto sulle palle inattive”.