Liguria: World Pesto Championship

Ci siamo riusciti!

Con la nostra rivista volevamo conquistare l’emisfero australe e ci siamo riusciti grazie al pesto!

Eh si, avete letto bene, proprio grazie alla nostra tanto amata salsa a crudo a base di basilico e al campionato mondiale che ne esporta la tradizione attorno al mondo, abbiamo raggiunto il Sud Africa.

Stiamo lavorando ad un progetto che ci permetterà di offrire un itinerario insolito e molto curioso e, per farlo, abbiamo arruolato la neo campionessa mondiale di pesto al mortaio: Christelle Minnaar, di Città del Capo.

Eh si, la nuova star del pesto più buono realizzato in questo 2023 non è di Prà, ma nemmeno di Sanpierdarena o di Quarto, è una “foestê” (Furesto a leggerlo), d’Oltreoceano.

Il Campionato del Pesto al Waterfront di Cape Town

Una favolosa competizione che da quasi un ventennio porta in giro per il mondo la nostra tradizione culinaria più conosciuta e diffusa.

Per il momento, la nostra nuova rivista che uscirà il 15 di Settembre con la presentazione ufficiale al Forte di Santa Tecla di Sanremo grazie alla libreria Ubik di Via Roma, ha raggiunto il Table Mountain in attesa di ufficiare ogni nostro intento!

Christelle Minnaar e Due Zaini e Un Camallo

"La rubrica del camallo" è a cura dell'associazione culturale "Due Zaini e Un Camallo" di Luca Riolfo e Valentina Staricco, volta alla promozione e alla riscoperta del patrimonio naturale e culturale della nostra regione, la Liguria.