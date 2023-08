Voxonus Festival, a Quiliano “Il barocco incontra il folk”

Quiliano. Il Voxonus Festival, brand dell’Orchestra Sinfonica di Savona, prosegue venerdì 1° settembre alle 21.15 in piazza Gramsci a Quiliano (in caso di pioggia sala consiliare) con il concerto “Il Barocco incontra il Folk”. La formazione Voxonus Duo e percussioni propone brani di Solomon ed Henry Eccles passando poi a quelli di Playford, Kircher e Lully, senza dimenticare la “Follia” di Arcangelo Corelli. Si tratta di trascrizioni di danze, temi di battaglia e motivi popolari molti dei quali ripresi da compositori moderni. Il suono ancestrale delle percussioni etniche di Flavio Spotti si intreccia con le note del violino di Maurizio Cadossi e con quelle della viola di Claudio Gilio, donando all’esecuzione un fascino magnetico, un ritmo inatteso e coinvolgente, un arricchimento timbrico sensuale.

“L’offerta turistico-culturale di un comune come Quiliano, proiettato verso una programmazione di eventi sempre più ricca, non può fare a meno di entrare in contatto con la musica. Come amministrazione comunale abbiamo scelto di unirci alla grande ‘famiglia’ del Voxonus per poter guardare oltre i confini territoriali, dialogando e progettando in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Savona”. Così Nadia Ottonello, vicesindaca del Comune di Quiliano.

“Siamo molto orgogliosi di poter fare tappa a Quiliano con il nostro viaggio tra Barocco e Folk. Quiliano è una piazza molto interessante da un punto di vista storico-culturale e conferma che questa dodicesima edizione è sempre più ‘Dalle Alpi al Mare’ passando appunto dall’entroterra savonese. Segue una rotta artistica senza precedenti: spettatori, musicisti, strumenti antichi e produzioni inedite. Ringraziamo pertanto l’amministrazione comunale per aver accolto il nostro progetto”, ha aggiunto Claudio Gilio, direttore artistico Voxonus e presidente dell’Orchestra Sinfonica di Savona.

IL FESTIVAL

Voxonus Festival è la rassegna di musica barocca dell’Orchestra Sinfonica di Savona. Un circuito di 60 concerti, 22 location e più di 30 interlocutori pubblici e privati che si svolge da giugno a dicembre. Il brand Voxonus nasce in Liguria nel 2011 all’interno del progetto sette-ottocentesco Academia di musici e cantori, ma di lì a poco si sviluppa anche in Piemonte con il format Dalle Alpi al Mare, diventando uno degli appuntamenti più attesi. Il brand si sviluppa in sinergia con i territori, dando vita a narrazioni storico-culturali che ne esaltano l’idea originale: riscoprire la classicità musicale per guardare al futuro. Gli eventi sono sostenuti da Ministero della Cultura, Regione Liguria, Fondazione De Mari, Direzione regionale Musei Liguria, Comune di Quiliano, associazioni del territorio.

Ingresso gratuito, per informazioni sul programma contattare il numero 3406172142 (anche su WhatsApp).

Calendario del festival disponibile sul sito www.orchestrasavona.it.