Volley, Serie C. Coach Siccardi “Grande entusiasmo, l’Andora dovrà volare in alto come il suo gabbiano”

Andora. Inizia ufficialmente oggi la stagione della prima squadra del Gabbiano Volley Andora, agli ordini di coach Giordano Siccardi, la squadra neo promossa in Serie C si ritroverà per il primo allenamento in vista della Coppa Liguria che inizierà nel mese di settembre.

“C’è grande entusiasmo in società – analizza l’allenatore e direttore tecnico Siccardi – A livello personale ho tanta voglia di rimettermi in gioco con un nuovo ed intrigante progetto. Abbiamo allestito una squadra che è un mix di giovani promettenti e giocatrici più esperte, l’obiettivo sarà certamente quello di mantenere la categoria. Dopo due anni dove ho fatto secondo e poi primo nell’ultima stagione, ho imparato a conoscere insidie e problematiche del campionato, dovremo cercare di sentirci a nostro agio e solo con il lavoro potremo fare cose importanti”.

Tanto lavoro per iniziare, ma il coach ha sempre dimostrato di puntare in alto: “Come già detto il lavoro è la nostra arma vincente, è l’unico modo per raggiungere ciò che vogliamo. Inizialmente sarà importante conoscerci, le ragazze dovranno apprendere fin da subito le direttive che do e gli aspetti principali su cui voglio basare il mio lavoro. Non sarà comunque facile, ma ho grande voglia di iniziare e finalmente si parte. Nuovo progetto, nuova avventura, con la consapevolezza che non può essere che importante, l’Andora dovrà volare in alto come il suo gabbiano”.