Violenze sessuali, il medico: “L’alcol riduce la percezione del rischio, è giusto avvertire i giovani”

Liguria. L’alcol “aumenta il rischio di incidentalità stradale, di violenze, di gravidanze indesiderate e di trasmissione di malattie infettive”. E quindi “non è scientificamente scorretto avvertire i giovani che il consumo già a bassi dosaggi al di sotto dei 20 anni riduce la percezione del rischio in diverse circostanze“. È quanto afferma in una lettera all’Ansa il medico genovese Gianni Testino, presidente della Società italiana di alcologia.

Il riferimento implicito è alla polemica nazionale scaturita dalle frasi di Andrea Giambruno, giornalista di Rete4 e compagno di Giorgia Meloni. Il conduttore di Diario del giorno, commentando con gli ospiti della trasmissione il caso dello stupro di gruppo a Palermo, è intervenuto nel mezzo di una discussione sulle presunte forme di autotutela che le ragazze dovrebbero assumere: “Se tu vai a ballare, hai tutto il diritto di ubriacarti, certamente. Però se eviti di ubriacarti e perdere i sensi, eviti di incorrere in determinate problematiche, e poi rischi che il lupo lo trovi“. Parole che a molti sono parse l’ennesimo tentativo di colpevolizzare le vittime di violenze sessuali.

Secondo Testino avvertire sui rischi dell’alcol “è una corretta e doverosa informazione che non giustifica assolutamente chi commette atti di violenza spesso sotto l’effetto di alcol e droghe su vittime che a loro volta possono avere assunto tali sostanze. Anzi è una severa aggravante (sia etica che penale) quando si è di fronte ad una persona che ha consumato alcol e droghe in quanto è priva della giusta lucidità”.

“I genitori non possono proibire, ma devono ricordare ai loro figli (maschi e femmine) queste informazioni. Soprattutto ricordare il rispetto per la salute propria e degli altri. Non bere alcolici e non consumare droghe è un atto volontario che si può evitare con il libero arbitrio – aggiunge Testino -. Certo è opportuno che il libero arbitrio sia guidato dalla responsabilità che allontana le indicazioni di molti adulti che ricercano la relazione attraverso alcol e sostanze in balia degli istinti e privi di sentimenti”.