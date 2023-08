Violenza donne, Ghio (PD): “Regione dia un segnale e sostenga percorsi di educazione all’affettività”

Liguria. “Dopo la decisione del Consiglio dei Ministri, che finalmente si è reso conto dell’urgenza di intervenire con l’educazione alle pari opportunità nelle scuole e la formazione degli operatori che hanno a che fare con le donne vittime di violenza, la Regione Liguria si attivi per avviare al più presto percorsi di educazione all’affettività nelle suole e corsi di formazione per il personale amministrativo a contato con le donne vittime di violenza”, lo dichiara Valentina Ghio componente della commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio e vicecapogruppo PD alla Camera, che quest’estate aveva presentato un ordine del giorno che chiedeva misure per formare il personale amministrativo e i magistrati a contatto con le vittime di violenza, approvato solo in misura parziale per i magistrati.

“Meglio tardi che mai, il centrodestra in Parlamento, pur tributando applausi di omaggio alle vittime, ha bocciato quest’estate in aula per ben due volte e senza discussione le nostre uguali proposte. Ci auguriamo adesso che i progetti educativi vengano però finanziati dal Ministero, non solo raccomandati, e che le scuole sul territorio possano davvero lavorare in questa direzione senza subire boicottaggi, come è stato fino a oggi da parte di governatori del centrodestra che hanno chiuso o impedito le esperienze formative sulle pari opportunità e il contrasto agli stereotipi di genere, lisciando il pelo a chi agita il timore del diffondersi di una fantomatica e inesistente ideologia gender”.

“Auspichiamo che dopo questa apertura del governo anche la Regione Liguria si faccia promotrice di percorsi di formazione per il personale amministrativo e avvi corsi all’affettività e al rispetto di genere nelle scuole. Perché nessuna donna debba più essere vittima di violenza o colpevolizzata nel momento in cui intraprende un percorso di denuncia”, conclude Ghio.