Viaggio nel Medioevo, Fiera del Bestiame, sagre, musica ed eventi culturali: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Il ricco calendario di eventi di agosto si avvia verso la conclusione, ma regala ancora tantissimi appuntamenti per tutti i gusti e per trascorrere ore all’insegna di divertimento e relax. In questo fine settimana uno degli eventi clou è certamente la rievocazione storica Viaggio nel Medioevo a Finalborgo, ma ci sarà come di consueto spazio per tante sagre, musica dal vivo, spettacoli teatrali, mostre, shopping e le manifestazioni all’aria aperta. Ma ora entriamo nel dettaglio e scopriamo cosa ci aspetta!

VIAGGIO NEL MEDIOEVO A FINALBORGO

A Finalborgo fino a domenica andrà in scena la 20ª edizione del Viaggio nel Medioevo. Tre colpi di cannone ed un corteggio storico daranno inizio alla festa e, fino allo scoccare della mezzanotte, centinaia di personaggi si avvicenderanno per le vie di Finalborgo, membro del prestigioso sodalizio dei Borghi più belli d’Italia. Strade e piazze saranno animate da dame, cavalieri e popolani, musici itineranti, tornei a cavallo.

Oltre 90 spettacoli itineranti durante le quattro serate e non mancheranno gli antichi mestieri, le taverne, il mercato iberico, i giochi medievali e l’impeccabile e attesissima Cena medievale alla “Locanda dei Cavalieri” allestita per l’occasione nei Chiostri di Santa Caterina. Artisti da strada, attori, mangiafuoco, giocolieri, falconieri: non mancherà proprio nulla, tutto il panorama dei personaggi medievali dell’immaginario collettivo diventerà realtà nell’antica capitale del Marchesato del Finale.

SI BALLA A CALIZZANO

Il 26 agosto a Calizzano appuntamento con Balla che ti spassa, serata musicale presso Le Ciminiere. A partire dalle 20 saranno aperti gli stand gastronomici in collaborazione con la Pro Loco di Calizzano.

Dalle 21 musica e ballo con l’orchestra “Cristian e la Luna Nueva” e i maestri di ballo di Asd Danzanamente del Salone delle Feste di Tovo San Giacomo.

MERCATINO A LOANO

Sabato 26 agosto dalle 17 alle 24 in piazza Massena a Loano torna “Mestieri in piazza”, il mercatino degli artigiani e degli artisti organizzato dall’associazione Artigianalmente con il patrocinio dell’assessorato al commercio del Comune di Loano. Artigiani professionisti ed artisti specializzati esporranno i frutti del loro ingegno e della loro abilità nella piazzetta cuore del centro storico loanese.

Sulle bancarelle si potranno trovare opere di scultura, pittura, disegno, incisione ed arti figurative oltre a ceramiche dipinte, oggetti intagliati nel legno, vetro dipinto, borse e cinture realizzate con il cuoio e bigiotteria d’arte.

LELLA COSTA AD ALBISSOLA

Nell’ambito della rassegna letteraria estiva ““Parole ubikate in mare””, sabato 26 agosto, alle ore 21,15, in piazza della Concordia ad Albissola Marina è previsto l’incontro con l’attrice e scrittrice Lella Costa e lo scrittore Marino Magliani dal titolo “Il mare in un bicchiere. Cent’anni con Calvino”.

Introduce Renata Barberis. In caso di pioggia l’incontro si svolgerà nel Museo Muda adiacente alla piazza. L’ingresso è gratuito.

L’ANTICA FIERA DEL BESTIAME A CARCARE

Sabato 26 e domenica 27 agosto torna la manifestazione denominata l’antica fiera del bestiame edizione 2023 a Carcare. L’appuntamento è organizzato dal Comune di Carcare con la collaborazione e partecipazione del CIV e di tutti i suoi associati e di tutte le attività Carcaresi, commercianti, pubblici esercizi e associazioni sportive e di volontariato.

QUILIANO IN FERMENTO

Dopo il successo dell’anno scorso (prima edizione), l’Amministrazione Comunale anche quest’anno ripropone fino a domenica 27 agosto nel borgo storico di Quiliano una tre giorni all’insegna della cultura e delle specialità enogastronomiche del territorio che animeranno il centro storico con birra, vino, cibo, intrattenimento e musica dal vivo.

Negli stand presenti all’evento vi saranno degustazioni di birra artigianale del Birrificio Altavia e vini del territorio della cantina Viarzo e di Vite in Riviera, nonché punti ristoro quali Quiliano Mercato Natura, Proloco Quiliano, SMSF Quilianese, Società Cattolica don Bazzano, Agriturismo Turco, Ristorante La Faraccia, Panificio Genta e il Nuovo Caffè del Centro.

TORNA LA SAGRA DU BURGU

Dopo tre anni di assenza dovuti alle limitazioni della pandemia, quest’anno ritorna più forte che mai la “Sagra du Burgu” di Bastia d’Albenga, celebrazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio, già vincitrice del premio FestivalMare di Miglior evento della Liguria, organizzata dalla associazione “Bastiamoci”, con il patrocinio del Comune di Albenga e della Regione Liguria.

Giovedì 24, venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 agosto, a partire dalle 19 fino all’una del mattino, appuntamento nel suggestivo borgo della frazione di Bastia, ad Albenga, per quattro serate all’insegna dei sapori tipici liguri, della buona musica e del divertimento.

Saranno in tutto 23 le cantine presenti per tutto il borgo, oltre alla pesca di beneficenza in favore della parrocchia.

MUSICA NEL CENTRO STORICO DI ALBENGA

Torna anche quest’anno “La musica che gira in centro”, la festa della musica per le piazze del centro storico di Albenga organizzata dal Comune in collaborazione con l’Associazione culturale ZOO.

Domenica 27 Agosto a partire dalle 17.30 alcuni tra i migliori esponenti della scena indipendente e una folta rappresentanza della musica del territorio inonderanno di note gli scorci più caratteristici del cuore cittadino per poi convergere in Piazza San Michele per il gran finale della rassegna.

L’OMAGGIO A TROISI CHIUDE LA RASSEGNA DELL’ARENA DON BOSCO

La rassegna cinematografica organizzata nell’Arena estiva dell’oratorio Don Bosco di Alassio termina domenica 27 con un Evento Speciale: la proiezione di “Laggiù qualcuno mi ama” – Un omaggio a Massimo Troisi.

Un viaggio emozionante nel mondo di Massimo Troisi, il genio del cinema italiano, attraverso il documentario di Mario Martone. Scopri la vita straordinaria di Troisi, dai suoi inizi a Napoli fino al grande schermo che lo ha reso un’icona. Questo film svela il lato regista di Troisi e le profonde connessioni artistiche che ha creato con talenti come Anna Pavignano, Francesco Piccolo e Paolo Sorrentino. Una storia di passione, genialità e legami duraturi. Non puoi perdertelo!

