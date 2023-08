Venditore di cocco scompare dalla spiaggia: soccorsi mobilitati, partite le ricerche in mare

Liguria. Agg.to ore 20. Allarme rientrato dopo la pubblicazione delle prime notizie sui social, visto che lo stesso venditore di cocco ha contattato le forze dell’ordine per comunicare che era a casa, sano e salvo. E al sicuro.



Allarme a Riva Trigoso dove nel pomeriggio si sono perse le tracce di un venditore ambulante di cocco che secondo le prime ricostruzioni potrebbe essere stato travolto dalle onde del mare mentre passava sotto i pontili della Fincantieri, per proseguire la sua attività.

L’allarme è scattato dopo che alcuni bagnati hanno visto galleggiare in acqua vicino al molo industriale che sorge in mezzo alla spiaggia le ciabatte e alcuni oggetti di lavoro, come il secchio che l’uomo portava con sé, senza che l’uomo fosse rintracciabile.

Per questo motivo è scattata la macchina dell’emergenza con i sommozzatori di terra dei vigili del fuoco e l’elicottero, che sta perlustrando tutta la zona. In queste ore il mare è molto mosso e le onde potrebbero aver ghernito l’uomo mentre passava sotto i pontili industriali. Sul posto anche la polizia e i medici del 118 pronto ad intervenire.

Notizia in aggiornamento