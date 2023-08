Vela, il Trofeo Bruno Massobrio resta in casa: vince Andrea Tissoni della LNI Spotorno

Spotorno. Sabato 5 e domenica 6 agosto, nella baia di Spotorno, è andata in scena l’annuale Regata del Golfo – Trofeo Bruno Massobrio, organizzata dalla Sezione di Spotorno della Lega Navale Italiana; si è svolta in condizioni di vento e mare particolarmente impegnative con raffiche fino a 17 nodi.

Sedici gli equipaggi iscritti con 5 Ilca 6 (Laser Radial) e cinque 420 che regatavano nelle loro due classi. La classe libera contava sei equipaggi: due Ilca 4 (laser 4,7), un 29er, un Laser 4000, uno Snipe ed un Laser Bahia per un totale di 25 regatanti. Tre i circoli partecipanti: Circolo Nautico Vadese Wind Vado, Lega Navale di Noli, GSD Lega Navale Spotorno.

La prima giornata ha permesso di effettuare le tre prove previste, con la prima particolarmente difficile a causa del vento molto sostenuto. Il vento è rimasto sempre robusto impedendo ai più piccoli di prendere il via. Nel corso della giornata si sono registrate diverse scuffie, soprattutto per le barche più performanti, con danni ad una randa e ad una landa ma nessun infortunio per gli atleti.

La seconda giornata è partita con un vento, sempre da sud, di intensità leggermente inferiore a sabato, in rinforzo sulla seconda prova. Grazie al vento meno forte, anche gli equipaggi più leggeri hanno potuto regatare.

Le diverse prove sono state gestite ottimamente dai giudici di regata FIV Alessandro Albertoni e Roberto Goinavi.

La classifica finale degli ILCA6 (Laser Radial) si è chiusa con Andrea Tissoni (LNI Spotorno) in testa, seguito da Nino Natali (CNV Wind), Alessandro Rosina (LNI Spotorno), Riccardo Finotello (CNV Wind), Eleonora Liotti (LNI Spotorno).

La classifica dei 420 ha visto in prima posizione l’equipaggio Francesca Rosina – Pierpaolo Zoppellaro (LNI Spotorno), seguiti da Riccardo Valenza – Corrado Grigioni (LNI Spotorno), Sofia Lo Presti – Sofia Lo Sardo (LNI Spotorno), Chiara Orione, Aurora Peluffo (CNV Wind), Stefano Lo Presti – Matteo Mancuso (LNI Spotorno/CNV Wind)

La classifica della classe libera ha premiato l’equipaggio Alessandro Boze – Alessandro Bonfanti (CNV Wind) su 29er seguiti da Davide Colombi – Claudio Colombi (LNI Spotorno) su Laser Bahia, Vittoria Mariani – Lapo Moggi (LNI Noli) su Laser 4000, Riccardo Briano e Matteo Landmann su Ilca 4 (Laser 4.7).

Il trofeo Bruno Massobrio, vinto dalla LNI Spotorno, società che ha raggiunto il punteggio totale più elevato, è stato consegnato dalla madrina, Roberta Massobrio, figlia dell’ex socio al cui ricordo è dedicata la Regata del Golfo. Il premio all’atleta più giovane, Aurora Peluffo (CNV Wind), è stato consegnato dal socio anziano Antonio Guerrieri, ex presidente della sezione.

Era presente per il Comune di Spotorno Simone Pastorino, consigliere con delega allo sporte, un segno del costante supporto dell’amministrazione per le attività della sezione