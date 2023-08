Varigotti, furto e vandalismo nella chiesa di San Lorenzo: indagini dei carabinieri

Finale Ligure. Il raid notturno all’interno della chiesa medioevale di San Lorenzo a Varigotti non ha impedito lo svolgimento del concerto serale per la rassegna “Voxonus Festival”, ma i danneggiamenti non sono certo mancati così come il furto perpetrato da ignoti che si sono introdotti nella struttura dell’associazione finalese, forzando l’ingresso.

I ladri hanno infatti messo soqquadro i locali, trafugando anche le offerte e altre apparecchiature in uso.

L’associazione “Amici di San Lorenzo” ha ringraziato Matteo Ruffino e Giorgio Peluffo che hanno aiutato il volontario Michele Salvatore a constatare i danni dell’infrazione e riordinare in vista dell’appuntamento musicale di ieri sera, che ha visto un pienone di pubblico.

“Grazie per l’affetto e la vicinanza dopo il furto: Varigotti è una bella comunità che si aiuta nel momento del bisogno” il messaggio lanciato dalla stessa associazione. Ma non solo: a seguito dell’accaduto è scattata anche la macchina della solidarietà: “Per chi ha chiesto come aiutarci dopo il furto e i danni ricevuti ecco il nostro iban IT49 N030 6909 6061 0000 0016 885”.

Sull’episodio, a seguito della denuncia, sono in corso indagini e accertamenti da parte dei carabinieri, che hanno svolto anche un sopralluogo e cercato tracce ed elementi utili all’identificazione dei responsabili.