Varazze, vecchia chiesa del Pero. Abbassato il campanile: presto le famiglie nelle loro case

Varazze. Macerie. Le demolizioni della chiesa della Santissima Annunziata al Pero lasciano un timido accenno di quello che, per anni, è stato un simbolo della frazione varazzina che si arrampica sulle alture.

Della facciata resta poco più di un muro, il campanile è stato notevolmente ridotto. Si accorciano quindi i tempi per il rientro delle tre famiglie sfollate in seguito al crollo dell’edificio religioso avvenuto ai primi dello scorso dicembre. Lunghi mesi fuori casa per motivi di sicurezza, ma a breve la situazione potrebbe cambiare.

“Ci sono buone notizie. Dopo mesi di collaborazione con la Curia, la parrocchia di San Nazario e la Sovrintendenza, le strutture in muratura della chiesa e il campanile sono state abbassate, nelle ultime settimane, a un livello tale da poter permettere il rientro in sicurezza di queste famiglie, – afferma il primo cittadino Luigi Pierfederici. – Nei prossimi giorni dovrebbe esserci la revoca dell’ordinanza e quindi queste persone potranno tornare nelle loro case”.