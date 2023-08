Varazze, una giornata di inclusione grazie alla Croce Rossa nella Colonia Marina Henry Dunant

Varazze. In tanti. Per stare insieme e trascorrere una giornata al mare, da non dimenticare.

“Breakfast summer camp” alla Colonia Marina Henry Dunant insieme a 28 bambini e 16 operatori della Croce Rossa di Pontedassio, ospitati dalla Croce Ross di Varazze in questo suggestivo angolo di mare che li ha accolti.

“Grazie agli OPSA, gli operatori polivalenti del soccorso acquatico della squadra regionale della Croce Rossa Liguria, e i nostri bagnini della Colonia Marina che hanno fatto fare il bagno ai bambini, è stata anche quest’anno una grande giornata all’insegna dell’inclusione e del rispetto”, spiegano dalla Croce Rossa di Varazze.

“Bagni in mare, pranzo e poi giri in moto d’acqua, grazie a un nostro socio sostenitore e cliente”.

L’obiettivo della giornata di ieri, ancora una volta, quello di abbattere le barriere, superare le difficoltà con giochi a terra e attività in mare per ragazzi. Avvicinare, insomma, le persone con disabilità motorie all’ambiente acquatico, superando limiti fisici e psicologici.