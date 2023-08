Varazze, successo per il concerto di RedLine e le 4Calamano

Varazze. Forse più di uno si sarà chiesto se Jovanotti (senza cappello) era sulla pedana di piazza Bovani, domenica 13 agosto 2023, magari con finta capigliatura rossiccia, a cantare e gesticolare, ormai completamente rimessosi dal brutto incidente in Sud America. E invece si trattava di Luca Cerati, in arte RedLine, che ha dato il via ad una serata mozzafiato che ha tenuto sulle corde un pubblico elettrizzato, plaudente e ballerino (venite tutti qui sotto e ballate, il suo invito).

Scatenato Luca, che ha “scatenato” la sua Band – Davide Vallarino (Chitarre), Eliseo Lepori (Tastiere), Michele Genta (Chitarre), Pietro Siri (Batteria), Samuele Bandettini (Basso) – in un vorticoso ciclone musicale che ha investito adulti e bambini, alternando il tutto con il quartetto delle sorelle Calamano (le “4Calamano”: Lara, Jade, Maya, e Dana), lanciate in un sound di vivaci che non permettevano di non balzare in piedi e accompagnare con le mani e i piedi il loro ritmo.

Dalle 21,30 alle 23, piazza Bovani è stata un foro di suoni e di applausi, quasi un anticipo dei fuochi pirotecnici del 15 agosto.

RedLine ne ha fatto di strada dai primi, timidi esordi di un’arte già nel DNA della famiglia. Apre con i concerti di Shade e di Gabry Ponte e poi via via con la vittoria nel “Concerto di primavera” a “La claque” di Genova nel 2020, poi tutti gli altri riconoscimenti a Borgio Verezzi, al New York canta di Genova, a Roma, Loano, ecc.; tutti premi internazionali che siglano una forte personalità artistica che avremo la fortuna di rivedere in avvenire nei maggiori templi musicali europei ed oltre.

Le sorelle Calamano (le “4Calamano”: Lara, Jade, Maya, e Dana), con la loro storia iniziata sui banchi di scuola, famiglia canterina, che ricorda un vecchio film degli anni ’40, sono anch’esse padrone della scena, sia accompagnate dalla musica, che “a cappella”, con una grazia e bellezza che ne esalta gradevolmente l’esibizione. Il loro curriculum parla chiaro e forte: 800.000 followers su Tik Tok e più di 40 milioni di likes; 45.000 followers su Instagram e una messe di altri successi e riconoscimenti, sono il biglietto da visita di una storia che continuerà sulla scia di una grinta giovanile che non demorde.

E bravissimi anche i musicisti della band, un complesso affiatato, che ha dato “fiato” alle trombe scroscianti degli applausi.

(Testo di Mario Traversi, immagini di Laura Siri)