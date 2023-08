Agg. ore 15.45 Il sindaco Luigi Pierfederici ha revocato proprio in questi minuti il divieto di balneazione nel tratto interessato dall’arenamento del capodoglio.

Varazze. In questi minuti, la carcassa del capodoglio arenatosi domenica sugli scogli di lungomare Europa, è trainata dall’imbarcazione ecologica specializzata che è riuscita a recuperarla, grazie alla mareggiata di questa notte, che l’ha disincagliata dal punto in cui si trovava ieri.

A breve raggiungerà Savona dove è stata individuata una zona sicura per il suo smaltimento. Ad attendere il natante che trasporta i resti del gigante del mare, un rimorchiatore che lo imbragherà per portarlo nel luogo indicato e deciso dal tavolo tecnico di lunedì in Capitaneria, cui hanno partecipato le autorità preposte e coinvolte nell’emergenza.

Intanto ci sono novità sulla balneazione nel tratto interessato. “A breve, questione di qualche ora, forse già in giornata sarà revocato il divieto” ha spiegato il sindaco di Varazze, Luigi Pierfederici “la situazione di emergenza è rientrata anche grazie al mare agitato della scorsa notte che ha disincagliato la carcassa dagli scogli: è stato pertanto più semplice recuperarla”.

Sulle cause della morte del capodoglio, meglio si saprà più avanti con i risultati dei campionamenti dei resti del povero mammifero.