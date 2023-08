Varazze, minorenne accoltellato in una casa vacanze nella zona del Deserto

Varazze. Una lite tra due minorenni all’origine di un accoltellamento tra due diciassettenni ospiti in una foresteria sulle alture di Varazze, nella zona del Deserto, per qualche giorno di vacanza.

L’episodio si è verificato qualche minuto dopo le 13. Secondo i primi accertamenti, il ferito sarebbe stato accoltellato alla schiena e al torace. Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa che, coordinata dal personale sanitario dell’automedica del 118, ha immediatamente soccorso il ragazzo.

Il ferito poi è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Indagano i carabinieri.