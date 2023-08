Varazze, il Twirling Luna Rossa a Liverpool con Caterina Tondelli

Varazze. Grande emozione per la varazzina Caterina Tondelli in trasferta oltremanica. L’atleta del Twirling Luna Rossa sarà impegnata domenica, 6 agosto, in una importante gara.

A Liverpool disputerà la sua prima competizione a livello internazionale nella propria specialità, X-strut, contro atlete provenienti da ogni parte del mondo.

Caterina Tondelli è la prima atleta ligure di twirling a partecipare a una competizione a livello mondiale nell’ambito della Nations Cup 2023 che si concluderà l’8 agosto