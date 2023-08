Varazze, fiamme dal quadro elettrico al Bistrot “Charlie”

Varazze. Provvidenziale l’azione dei vigili del fuoco per un allarme incendio nei locali del bistrot “Charlie” di Varazze, in via P. Alessandro Reccagno. Sono state le segnalazioni del denso fumo proveniente dall’interno e sprigionato all’esterno dell’eservizio di ristorazione a dare il via all’intervento.

Sul posto in breve tempo i pompieri hanno domato il principio di incendio e operato per la messa in sicurezza complessiva del locale.

Stando ai primi accertamenti sull’accaduto, sarebbe stato un problema tecnico al quadro elettrico a far innescare le scintille e la fase iniziale del rogo, che ha provocato alcuni danni alla struttura.

Sono comunque ancora in corso le verifiche sull’episodio, fortunatamente conclusosi senza alcun ferito o intossicato.