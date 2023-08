Varazze Domani: “Su Lungomare Europa prima sicurezza e servizi, poi opere d’arte”

Varazze. La minoranza consigliare di Varazze Domani interviene sul posizionamento di installazioni artistiche su Lungomare Europa.

“Come ormai troppo spesso accade nella nostra città, progetti importanti su luoghi di pregio e patrimonio di tutti vengono approvati dalla Giunta senza essere condivisi con la cittadinanza, né tantomeno essere portati in Consiglio Comunale”.

I consiglieri di opposizione, Antonio Ghigliazza, Paola Busso, Roby Fazio, Giacomo Robello e Gianantonio Cerruti, puntano il dito contro il posizionamento di opere artistiche su Lungomare Europa dalle arcate in zona Baia del Corvo: “Come gruppo di opposizione abbiamo protocollato un’interrogazione che verrà discussa in Consiglio Comunale perché molti sono i dubbi in merito alla procedura e all’opportunità di questo progetto che va a inserirsi in un percorso naturalistico che prima di tutto dovrebbe essere messo in sicurezza ed avere tutti i servizi necessari ad oggi mancanti o fortemente deficitari”.

Poi li elencano: “Illuminazione, punti di raccolta dei rifiuti, servizi igienici, videosorveglianza e presidio del territorio, tutela e valorizzazione delle ricchezze naturali e dei manufatti umani, una revisione e messa in ordine del primo tratto di accesso ad oggi male integrato con la parte a levante della città e per nulla adeguato. Insomma molte le azioni da fare su Lungomare Europa che fa parte, insieme al parco del Beigua, dell’Unesco Global Geoparks”.

“Siamo sicuri – continua l’opposizione – di dover partire dalla sistemazione di ignote opere d’arte quando molto altro c’è da fare? Vogliamo condividere con i cittadini queste decisioni? Noi riteniamo di sì e abbiamo quindi portato l’argomento nella sede opportuna: il consiglio comunale”.