Vanni Oddera e tanti ospiti a Varazze per raccogliere fondi per Giada Ottonello

Varazze. Spettacolo, divertimento e solidarietà: sarà tutto questo “Tutti per Giada vol.2.”, l’evento organizzato dall’associazione Tre Borghi Varazze con il patrocinio del Comune di Varazze con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della giovane varazzina Giada Ottonello.

Giada è stata colpita da una grave malattia in seguito alla quale le sono stati amputati gli arti, poi sostituiti da protesi non ancora definitive. Ora a casa, ha bisogno di nuove protesi studiate appositamente per lei.

Ricco il programma dell’evento che si terrà nel pomeriggio e nella sera di mercoledì 30 agosto in viale Nazioni Unite a Varazze.

Si partirà alle ore 17:00 con le prove gratuite con KTM elettriche, alle ore 17:30 sarà la volta di SkyMano, un gioco sportivo flessibile per tutti, disabili e non… a cura di Acsi Genova e APS Anima Mundi. Un primo spettacolo Freestyle con Vanni Oddera e il suo team Daboot alle ore 18,30 e per concludere il pomeriggio l’esibizione della scuola di danza Flashart di Varazze alle ore 19,00.

A corollario stand di street Food con fritti, birra, e imperdibili bontà locali. Per tutta la durata dell’evento si potrà fare Jeep terapia con Adamo.

Fino a concludere la serata alle ore 22,30 con ultimo spettacolo scoppiettante e con gli occhi verso il cielo di Vanni Oddera e i mitici Daboot.

Tutta la serata sarà accompagnata dalla voce di Dalida Spunton di Radio Skylab.