Vandali al parco Offenburg, Carrara: “De Vincenzi si lamenta ma se non interviene lui, chi deve farlo? Il parroco?”

Pietra Ligure. Il consigliere di minoranza pietrese Mario Carrara ha presentato una mozione, che verrà discussa nel corso del prossimo consiglio comunale, “sui danneggiamenti continui cui si assiste in Pietra Ligure“.

“Me ne dà l’occasione un’intervista del sindaco De Vincenzi – spiega Carrara – dello scorso 13 Luglio nella quale si lamenta perché i vandali hanno fatto dei danni al parco Offenburg (ed un’altra del 27 Luglio su altri danneggiamenti sulle panchine del lungomare di Levante). Ma non è lui che deve prendere i provvedimenti che servono in quanto, per legge è l’autorità di pubblica sicurezza della città? Quali provvedimenti ha preso dopo tanti anni in cui, in consiglio comunale, in tante mie mozioni consiliari sul tema, denuncio lo stato di degrado della struttura lasciata in balia di sè stessa, nel più completo disinteresse di questa amministrazione?”.

Prosegue Carrara: “Perché si lamenta se il primo responsabile di quanto accade è lui, incapace di gestire le forze dell’ordine, la sicurezza pubblica e la viabilità, col caos dell’aurelia e con le devastazioni continue? Perché se ne lamenta? Per avere la solidarietà della gente? Per essere il primo a denunciare, facendosi vedere rammaricato per poter poi dire: “succedono queste cose; io mi indigno e le condanno ma non so cosa farci”? O le denuncia affinché qualcun altro intervenga? E chi? Magari …il Parroco?”.

“Ma il degrado del parco Offenburg e di altre aree verdi come l’Orto botanico – aggiunge il capogruppo pietrese -, non dipende solo dalle bravate sporadiche dei teppisti; è causato anche dal disinteresse conclamato e provato di De Vincenzi e del suo assessore Amandola che hanno lasciato in questi quattro anni decadere e andare in rovina le strutture senza farvi alcun intervento di manutenzione vera, ma limitandosi al solo taglio dell’erba. Cosa che per loro basta ed avanza. Ne sono una riprova: la strada pedonale impercorribile, le spine, sterpi e rami secchi mai sfacciati, che costituiscono una potenziale pericolosa causa di incendi; le strutture e gli arredi continuamente spostati da tutte le parti, o danneggiati, scarabocchiati e gettati di sotto; la sporcizia diffusa, rimossa dai volenterosi abitanti del quartiere; la mancanza delle telecamere all’interno del parco, che scoraggino a fare vandalismi, reati e ad individuare chi li commetta comunque”.

“Quindi non ci sono solo i vandali a mandare a scatafascio il parco ma anche il disinteresse e l’indifferenza di chi dovrebbe curarlo in modo adeguato come un bene comunale di tutti, da salvaguardare. Ma non lo fa: adesso come in questi quattro anni trascorsi. Le pubbliche doglianze e lamentazioni del sindaco per le continue scorrerie teppistiche sono, quindi, ingiustificate ed assurde perché è Lui stesso l’Autorità che dovrebbe provvedere ed è lui stesso l’Amministratore che, al pari dei vandali, con il suo disinteresse provoca il decadimento del parco, che sopravvive a sé stesso. Ho messo quell’intervento nella forma della mozione consiliare così che non si esaurisca nella sua sola pubblicazione, ma se ne riparli in modo formale anche in consiglio comunale. Sarà senz’altro ‘bocciata’, come tutte le altre precedenti, ma contribuirà a tener viva l’attenzione sul problema e, se lui non prende provvedimenti e rimedi e persevera nel non far niente, a costituire “prova” nel caso che succedesse qualcosa in futuro”, conclude Carrara.