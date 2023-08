Vado, oltre 7mila mozziconi raccolti in spiaggia dai volontari di Assonautica e del Centro Nautico Vadese

Vado Ligure. Venerdì 25 agosto, nella prima mattinata di una giornata dalle temperature torride, i volontari di Assonautica Provinciale di Savona si sono dati appuntamento presso la sede del Centro Nautico Vadese per un evento a tutela del mare: una raccolta di mozziconi in spiaggia.

“E’ indispensabile difendere il nostro mare dall’inquinamento e per farlo serve l’aiuto di tutti, serve diffondere buone pratiche per convincere gli ‘indifferenti’ che ognuno di noi deve essere protagonista di un cambiamento di rotta. Ogni gesto è importante, anche il piccolo gesto di mettere il mozzicone di sigaretta in un portacenere tascabile anziché buttarlo a terra o nasconderlo sotto la sabbia”, hanno fatto sapere gli organizzatori.

“I mozziconi abbandonati, gettati dall’auto, schiacciati sui marciapiedi, prima o poi, attraverso i tombini, finiranno in mare da canali di scolo, ruscelli, fiumi. Oppure raggiungeranno il mare durante le mareggiate, se vengono nascosti sotto alla sabbia in spiaggia o tra gli scogli”.

“Ogni anno viene scaricata in mare una quantità enorme di mozziconi, che gli animali marini mangiano scambiandoli per cibo. Bisogna soprattutto riflettere sul fatto che i pesci che si sono cibati dei mozziconi e di tutte le sostanze tossiche che contengono poi finiranno sulle nostre tavole. I ragazzi del Centro Nautico Vadese hanno dato dimostrazione, con la loro partecipazione e con il loro entusiasmo, di essere consci della situazione e del fatto che solo unendo le forze si possono avviare dei grandi cambiamenti”.

Sono stati raccolti oltre 7000 mozziconi, sarebbero stati molti di più se l’attività non fosse stata interrotta per il caldo eccessivo. E’ stato riscontrato molto interesse anche da parte dei passanti, tutti coscienti del fatto che quello dei mozziconi a terra sia un problema di cui si sottovaluta la gravità.

Quello di Vado Ligure è stato il secondo dei due eventi intitolati “Proteggiamo il mare – in spiaggia senza filtri”, l’evento precedente si era svolto ad Albisola Superiore martedì 22 agosto ed erano stati raccolti in spiaggia oltre 3.000 mozziconi.

I due eventi sono stati inseriti nel progetto regionale “Cambiamo il futuro: Caccia ai rifiuti marini” che include azioni di pulizia ed esperienze per conoscere e proteggere il nostro mare. Il progetto è stato realizzato dal Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua in sinergia con i Comuni di Albisola Superiore, Vado Ligure e Spotorno, Assonautica Provinciale di Savona, A.S.D. Olimpia Sub e Centro Nautico Vadese, nell’ambito del progetto finanziato da Regione Liguria per la realizzazione di attività volte alla promozione del recupero dei rifiuti e riduzione del consumo di plastica, di attività di contrasto al marine litter e alla promozione dell’economia circolare.

Assonautica “ringrazia i soci ed i volontari che hanno partecipato all’evento. Un ringraziamento particolare al Centro Nautico Vadese per l’accoglienza e la collaborazione, che hanno reso questo suo primo evento nel Comune di Vado Ligure un’esperienza molto positiva”.