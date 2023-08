Comune di Vado, arriva il commissario: è l’ex viceprefetto Maurizio Gatto

Vado Ligure. Nella mattinata odierna il Prefetto di Savona, dottor Enrico Gullotti, ha nominato l’ex viceprefetto (in quiescenza) dottor Maurizio Gatto commissario prefettizio per la provvisoria gestione del Comune di Vado Ligure.

Al commissario sono conferiti i poteri spettanti al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale. Contestualmente è stata avviata la procedura di scioglimento del consiglio comunale.

Il 9 agosto scorso, l’ex sindaco Monica Giuliano ha ufficializzato le dimissioni per ricoprire il ruolo di commissario dell’agenzia regionale per i rifiuti concludendo così con nove mesi di anticipo il mandato. Giuliano resterà in carica fino alla nomina di un direttore operativo (ruolo che non potrà essere rivestito dalla stessa Giuliano).

In consiglio comunale ha salutato colleghi di minoranza, di maggioranza e cittadini con un lungo e commosso discorso durante il quale ha ripercorso le tappe della sua storia politica. Entrata nel palazzo comunale, nel 1999 per Giuliano il primo ruolo da assessore, 5 anni dopo viene nominata vicesindaco per poi diventare primo cittadino nel 2014 ed essere riconfermata nel 2019.

Ora il commissario traghetterà il Comune fino alle prossime elezioni amministrative che si terranno nella primavera 2024. Il vicesindaco Fabio Gilardi ha già annunciato la sua candidatura a margine del consiglio comunale con le dimissioni di Giuliano: “Si è chiuso un ciclo e stiamo ragionando per il futuro – aveva detto -. Il nostro gruppo è civico, io arrivo dal mondo del centro sinistra, ma la nostra casa è pronta ad accogliere le persone che hanno voglia e interesse di fare bene per la nostra comunità“.