Vado, l’addio del sindaco Giuliano: “Ho lavorato con entusiasmo, curiosità e passione. Grazie per questo meraviglioso viaggio”

Vado Ligure. “Era il 1999 e avevo 26 quando fui proclamata eletta consigliere comunale nel Comune di Vado Ligure e nominata assessore alle finanze e al commercio a pochi mesi dalla laurea. Iniziai questo cammino con Roberto Peluffo. Ho lavorato con entusiasmo, curiosità e passione. Il Comune divenne la nostra seconda casa. Il cammino continuò anno dopo anno: una comunità dinamica capace di essere esempio. Anche negli anni più difficili non ho mai perso la speranza di aggiungere un pezzo di bene rispetto a ciò che è male che per me è il dolore di chi perde il lavoro, di chi sente la sofferenza, di chi si sente solo e senza speranza di poter superare le proprie difficoltà economiche”. Inizia così l’addio commosso del sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano che lascia il Comune dopo due mandati da sindaco per andare a ricoprire il ruolo di commissario dell’aegnzie regionale per i rifiuti.

Nel 1999 per Giuliano il primo ruolo da assessore (Bilancio e Commercio), 5 anni dopo la riconferma in giunta come assessore all’Urbanistica e, durante il secondo mandato, la “promozione” a vicesindaco. Eletta sindaco il 28 maggio 2019 (nel 2014 aveva inaspettatamente perso le elezioni), oggi Giuliano si dimette ufficialmente: “Sono passati 24 anni, di cui gli ultimi 9 da sindaco. Non ricordo le nostre scelte, basta volgere lo sguardo a valle e a monte per vedere cosa abbiamo fatto. C’è qualcosa di profondo in ognuno di noi, che è figlio delle nostre esperienze e che a un certo punto ti spinge a guardare sempre avanti, con fiducia, sapendo che la vita è un soffio, a volte breve a volte un po’ più lungo, e in quel soffio ci sta tutto l’impegno civico, quello per la propria famiglia e per se stessi ma in ogni percorso umano ci sono diverse fasi, ci sono cicli più o meno lunghi che si ripetono e che ad un certo punto finiscono“.

E poi oggi, 9 agosto 2023, la conclusione dell’esperienza in municipio e rivolgendosi ai colleghi di giunta e ai consiglieri comunali aggiunge: “Non ricordo una squadra che è vissuta così a lungo. Una delle gioie più grandi di questi anni è stato quando sono riuscita a dare una risposta positiva rispetto a certe esigenze dei cittadini. A volte penso davvero che la vita sia meravigliosa, se non la sprechiamo chiusi dentro noi stessi ma esercitiamo i doni della nostra mente: elaborare idee, affrontare le scelte, assumersi responsabilità, cadere e rialzarsi questa è stata la mia vita con voi”.

Giuliano volge uno sguardo alla prossima campagna elettorale: “Manca meno di un anno alle elezioni. Il nostro programma di mandato si è completato. Io avrei dovuto finire nella primavera del 2024, ma ho accettato un nuovo incarico professionale e si chiude un cammino. Ascolto la contrarietà alla mia scelta, ma anche chi convidide la gioia del mio cammino. Si aprirà una nuova stagione in una Vado dinamica, viva e in pieno sviluppo. Io ci sarò se vorrete. Abbiamo remato tutti verso un’unica direzione. Auguro a tutti noi che le nostre esperienze ci facciano sempre più forti per le scelte che dovviamo affrontare. Grazie per questo meraviglioso viaggio“.

Il consigliere comunale di minoranza Pietro Bovero ha esortato tutti i componenti del consiglio a lavorare in sinergia: “Non pensavo dopo 59 anni di emozionarmi ancora, però oggi è successo, anche se potevamo evitare queste dimissioni chiedendo al presidente di Regione di aspettare qualche mese ancora. Anche se le idee politiche erano diverse, siamo diventati amici. Cerchiamo da domani di aggregare il più possibile e non mettere barriere di confine“.

Il consiglio comunale con le dimissioni del sindaco

Il consigliere di maggioranza Innocente Civelli ha rivendidato il lavoro svolto in questi anni: “Oggi termina la guida di un percorso. Ci siamo presentati con un’idea propositiva per Vado. Questa amministrazione ha lavorato per portare sviluppo e benessere al territorio. Il lavoro è stato riconosciuto nella seconda tornata elettorale, i cittadini hanno apprezzato l’approccio propositivo del sindaco. Il Comune ha prestato attenzione sia ai grandi progetti che ai cittadini. Ringrazio il sindaco con la competenza con cui ha guidato questa amministrazione, tutti i consiglieri di opposizione e di maggioranza”.