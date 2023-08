Urbe, incidente sul passo del Faiallo: ferito un motociclista

Urbe. Un uomo di 30 anni è rimasto ferito questa mattina poco prima di mezzogiorno in un incidente stradale a Urbe, nella zona del passo del Faiallo.

L’incidente si è verificato circa 2 km dopo la locanda Nuvola sul Mare, in direzione di Vara Superiore. L’uomo viaggiava in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra.

Subito soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa di Sassello, è stato portato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona. Sul posto anche la polizia stradale per gli accertamenti del caso.