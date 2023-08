Una raccolta fondi per integrare lo stipendio di Piero Fassino: a Carcare il cartello ironico contro l’onorevole

Carcare. Una scatola per le offerte e sotto un cartello: “Raccolta fondi per integrare lo stipendio dell’onorevole Piero Fassino”. Carcare sceglie l’ironia per commentare l’intervento alla Camera dell’ex sindaco di Torino che nei giorni scorsi ha sottolineato come i deputati non percepiscano “stipendi d’oro” come in molti erroneamente credono e dicono.

“L’indennità lorda parlamentare è 10.435 euro, quella netta 4.718”, ha evidenziato Fassino durante il suo discorso elencando poi tutte le trattenute. “Va bene così, ma non è vero che sono stipendi d’oro”, ha così concluso il suo intervento in Aula a Montecitorio.

Parole che non sono di certo passate inosservate, con il mondo politico (sia di destra che di sinistra) che ha criticato il dem. E anche il web si è scatenato: on line sono apparsi meme, finte raccolte fondi e petizioni varie. E ora la goliardia è arrivata anche nel mondo reale, con il sindacato CUB che davanti alla sua sede di via Garibaldi a Carcare ha deciso di esporre la scatola delle offerte a favore dell’onorevole.