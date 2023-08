Un Ferragosto di eventi nel savonese: a Ceriale Andrea Mingardi, a Varazze i fuochi artificiali, a Savona lo scrittore Fabio Genovesi

Savona. Dopo il successo ieri sera della “Notte di Ferragosto” a Savona, che sulla spiaggia delle Fornaci ha visto quasi 2000 persone cantare e ballare con il dj set di Fabietto e il cantante savonese Sethu, prosegue il Ferragosto di eventi in provincia di Savona. Anche per la giornata di oggi sono molte le proposte sparse per tutta la provincia.

CERIALE, ANDREA MINGARDI IN CONCERTO

Dopo il successo del concerto dei Matia Bazar, il ritorno della grande musica italiana nelle estati di Ceriale vedrà l’esibizione di Andrea Mingardi, ancora nella location di piazza della Vittoria e del suo palco, pronto a ospitare un’altra serata speciale per il pubblico presente. L’evento è a cura dell’HPI Hollywood Production Italy, in collaborazione con il Comune.

Il noto cantautore proporrà il suo ricco repertorio di canzoni di tanti anni di carriera, ma non solo: è stato autore e interprete raffinato di altri artisti italiani e nel suo bagaglio musicale troviamo diversi generi musicali, dal pop, passando per il blues e il soul.

E domani, 16 agosto, tradizionale e sentita festa per il patrono cittadino di San Rocco, con il programma di celebrazioni e iniziative durante la giornata. E il gran finale con lo spettacolo pirotecnico.

Dalle ore 9.00 la fiera sul lungomare Diaz con mercatini e artigianato che offriranno una serie di prodotti locali; alle ore 20.30 la processione per le vie cittadine alla presenza di autorità civili e religiose, organizzata dalla Confraternita S. Caterina. Non mancherà una atmosfera festosa nei locali della cittadina cerialese. Tutti i dettagli sull’evento qui.

VARAZZE, E’ LA NOTTE DEI FUOCHI ARTIFICIALI

Sale l’attesa per il tradizionale spettacolo pirotecnico di Ferragosto con i fuochi d’artificio dal Molo Marinai d’Italia. Un appuntamento consolidato la sera della “festa dell’estate”. Colori, brillio e sensazioni a partire dalle ore 23.30. Lo spettacolo pirotecnico è organizzato dal Comune di Varazze in collaborazione con il Consorzio Oltremare e l’Associazione Bagni Marini.

“Ormai quello con i fuochi d’artificio la sera di Ferragosto, è un appuntamento più che consolidato. Fa parte della nostra storia. Anche quest’anno quindi, abbiamo pensato di festeggiare l’estate mantenendo la tradizione“ ha sottolineato il primo cittadino Luigi Pierfederici. L’evento è gratuito.

SAVONA, IN PIAZZA SISTO IV LO SCRITTORE FABIO GENOVESI

Questa sera alle ore 21,15 in piazza Sisto IV, a Savona, un altro appuntamento con la rassegna estiva “Parole ubikate in mare”, a cura della libreria Ubik, del Comune di Albissola Marina e del Comune di Savona, con il sostegno di BPER Banca. Sul palco savonese ci sarà lo scrittore Fabio Genovesi che presenterà il libro ”Oro puro” (Mondadori).

Introduce Renata Barberis e nel corso della serata ci saranno letture a cura dell’attrice Margherita Sirello. L’ingresso, come sempre, è gratuito. In caso di pioggia l’incontro si svolgerà nell’atrio del Comune di Savona adiacente alla piazza.

ALBENGA, CONCERTO DEI “BELLI FULMINATI NEL BOSCO”

Nella serata di Ferragosto 2023, saranno i Belli Fulminati Nel Bosco ad animare la notte più importante dell’estate ingauna. Il concerto dell’acclamata band ligure si svolgerà dal palco di Piazza De André, sul Lungomare Andrea Doria, alle ore 21:30, con ingresso libero.

I Beli Fulminati Nel Bosco, attivi fin dagli anni ’90 ed inventori del Cabarock, un’esilarante miscela di musica del vivo e cabaret, tornano con nuovi costumi, nuovo sound ed una rinnovata formazione che comprende: Gianni Zallio alias Reverendo Gion voce e sax, Massimo “Gazza” Zanelli batteria, Marco Visita voce, Giovanni “Montanasky” Montanaro fisarmonica e tastiere, Gianni “Fake Slim” Muratorio tromba, Walter Ceschia sax tenore, Mauro Vero chitarra, Riccardo “Matusalem” Giudice basso, Adriano “Famolo Strano” Stangis trombone e, al suo esordio musicale, il giovane talentuoso Sebastiano “Zeb” Zanelli sax alto.

TORNA SAGRALEA: 5 GIORNI DI MUSICA, VINO E CUCINA LIGURE

A partire da oggi sino a sabato 19 agosto torna l’imperdibile appuntamento con la storica rassegna di Sagralea. Anche quest’anno sono in programma tantissimi eventi – e alcune novità – che animeranno tutte e cinque le serate dedicate al buon cibo della tradizione culinaria ligure, al vino pigato ma anche alla musica e al divertimento per tutte le età.

Come vuole la tradizione, saranno i vini e la cucina il vero fiore all’occhiello della storica manifestazione allestita – come ogni anno – in regione Terraconiglio, a Salea d’Albenga. Tantissimi i piatti dell’ormai celebre tavola calda di Sagralea: ravioli, trofie al pesto e nere, polenta ubriaca, buridda, coniglio alla ligure, pan fritto, fritture, pesce spada, gamberoni, carni alla griglia e condiglione. E poi ancora i dolci, con le immancabili e famosissime pesche al pigato.

Ma Sagralea vuol dire anche musica e quest’anno la manifestazione sarà un concentrato di certezze e novità. Non mancheranno le serate danzanti, pronte ad animare le serate della rassegna. Si inizia questa sera con Laura Fiori, il 16 con la Liscio e Busso band, il 17 con l’orchestra Rossella Casale mentre il 18 agosto è in programma il live della Funkhub Band. Grande novità di quest’anno, il 19 agosto, è il dj set a cura di Strobeparty: una serata dedicata ai giovani che potranno scatenarsi in pista a partire dalla mezzanotte sino alle 3.

Sagralea è una grande festa di musica e buon cibo, ma anche di esposizioni. Anche quest’anno, infatti, torna la parte espositiva dedicata alla mostra mercato, ai produttori di vini, olio extravergine di oliva e prodotti tipici.

FERRAGOSTO ALL’INSEGNA DELLA MUSICA GIOVANE CON IL “FINALE FREE FEST”

Per il Ferragosto 2023 Finale Ligure punta sulla musica giovane con il “Finale Free Fest”, nato dalla collaborazione fra alcune realtà artistiche del territorio e la città, all’insegna della partecipazione culturale gratuita. Un festival di musica sincera e per tutti, che si propone di rendere Finale Ligure un nuovo approdo di cultura e intrattenimento aperto e accessibile.

Martedì 15 e mercoledì 16 agosto, in Piazza Vittorio Emanuele II, saliranno sul palco, in ordine di esibizione: Sonosem, Eugenio Rodondi, Sasso, Juma, Irene Buselli, t vernìce, Tropea, Suppa – Fast Music.

La selezione artistica di gruppi musicali giovani ed emergenti è volta a dare spazio e risonanza all’espressione e alle idee delle nuove generazioni, provando a trasformare la piazza centrale di Finale Ligure in un luogo di scoperta, ascolto e divertimento.

Punte di diamante del festival sono il polistrumentista torinese Sasso, in scena martedì 15 agosto, e i Tropea, finalisti all’edizione 2022 di X Factor, che, carichi dall’esperienza del talent show, mercoledì 16 agosto daranno alla piazza, alla città e alla Riviera una scossa di energia.

ALBISOLA SUPERIORE, PROCESSIONE IN MARE “A MADONNA DU MA”

Oggi, solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria al cielo, nelle Albisole si terrà la “Processione in mare A Madonna du ma’“, organizzata dalle parrocchie Nostra Signora Stella Maris e Nostra Signora della Concordia, dal Gruppo Pescatori Dilettanti di Albisola Superiore, dal Circolo ANAM e dall’Associazione Bagni Marini.

Il programma prevede alle ore 19 la partenza dal molo Capo Torre di Albisola Superiore, alle 19:15 in corrispondenza della spiaggia del gruppo pescatori la benedizione del mare, alle 19:30 di fronte ai Bagni Caviglia di Albisola Superiore una sosta al Presepe degli Abissi, alle 19:45 in corrispondenza del molo sant’Antonio di Albissola Marina ancora la benedizione del mare e alle 20 presso la spiaggia dell’ANAM Associazione Nautica Albissola Marina l’arrivo della processione. I bagnini porteranno il loro omaggio al passaggio dell’effige mariana.

A seguito della barca recante la Madonna è gradita la partecipazione di natanti o barche di fedeli che potranno stazionare su qualsiasi mezzo galleggiante al limite delle acque dei 200 metri. Da terra è gradita la partecipazione dei bagnanti per rendere omaggio alla Vergine.

CARBUTA: ULTIMO GIORNO DI GASTRONOMIA, MUSICA E DIVERTIMENTO NEL VERDE

Termina questa sera l’appuntamento con il 51esimo Ferragosto a Carbuta. Come da tradizione, oggi le cucine saranno aperte a pranzo, dalle 12, per il pranzo di Ferragosto. In serata il divertimento è assicurato con tante occasioni per ascoltare buona musica e ballare. In particolare, questa sera in compagnia di Oasi Latina.

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it: scoprili qui con una ricerca personalizzata.