Tutto pronto per la Vertical Verezzi: undicesima edizione in programma il 3 settembre

Borgio Verezzi. Domenica 3 settembre, con partenza alle ore 9.30, si correrà l’undicesima edizione della Vertical Verezzi, classica che si corre sul Running Park RunRivieraRun Vertical Verezzi di 5,85 km circa, non competitiva a passo libero e aperta a tutti.

La manifestazione si svolgerà con partenza da Via Matteotti a Borgio e arrivo in Piazza Gramsci a Verezzi. I camminatori potranno percorrere il percorso arrivando in Piazza San’Agostino e poi in Via Gramsci a Verezzi attraverso il sentiero geologico (circa 4 km).

La Vertical Verezzi, percorso tecnico ed entusiasmante con una vista mozzafiato a picco sul mare, vedrà al via Runners e Walkers con premiazioni per i primi 5 assoluti e le prime 5 donne e i primi tre, sia maschili sia femminili, delle categorie accorpate: fino ai 34 anni/ dai 35 ai 44/ dai 45 ai 54/ dai 55 ai 64/ dai 65 anni in su. Maglia tecnica della gara per i primi 150 iscritti (Runners), dai 151 in su gadget tecnico generico, deposito borse, ristoro finale per tutti, possibilità di una doccia calda ai Bagni Lido di Borgio.

Iscrizioni fino a venerdì 1 settembre su www.appnrun.it o scrivendo a info@runrivierarun.it ed il giorno della gara, nei pressi della partenza, in Via Matteotti, dalle 7.30 alle 9.15 con ritiro pettorali e spille.

Il Comune di Borgio Verezzi e Asd RunRivieraRun sono gli organizzatori dell’evento, grazie alla preziosissima collaborazione della Polizia Locale, delle Associazioni del Territorio, della Croce Bianca di Borgio Verezzi, degli Angels RunRivieraRun e dei diversi sponsor che sposano da anni la manifestazione: Noberasco, Caffè Giovannacci, Bagni Lido di Borgio Verezzi e Ultimate.

Per info: info@runrivierarun.it tel. 019 6898607 – www.runrivierarun.it